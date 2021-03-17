Bellona Kayseri Basketbol, oynadığı EuroCup Women Son 16 Turunda Birevim Elazığ İl Özel İdarespor'a 2 sayı farkla 88-86 mağlup olmaktan kurtulamadı. Sarı-kırmızılılar aldığı mağlubiyetin ardından EuroCup Women'e son 16 etabında veda ederek elendi. - KAYSERİ

EuroCup Women Son 16 Turu karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol, evinde Birevim Elazığ İl Özel İdarespor'a 88-86 mağlup oldu. Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup Women'e son 16'da veda etti.

Son Dakika › Spor › Bellona Kayseri, EuroCup'a veda etti - Son Dakika Spor

Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'müsilaj' balıkçıların kabusu oldu

Skandal iddia! Bodrum plajlarına Maldivler'e benzetmek için kansere yol açan kuvars tozu dökmüşler

Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti