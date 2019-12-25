Bellona Kayseri evinde kazandı - Son Dakika
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Bellona Kayseri evinde kazandı

6 saat önce

Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Yücel Çilingir, Erhan Gürsel, Seda EsenBellona Kayseri Basketbol: Perisa 3, Ayşegül Aladağ 11, Kübra İmren Siyahdemir 15, Wauters 6, Ivankovic 12, Burke 29, Beril Albayrak 2, Gülse Uğur 4İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 2, Ezgi Manlacı, Williams...

Bellona Kayseri evinde kazandı, System.String[]

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi


Hakemler: Yücel Çilingir, Erhan Gürsel, Seda Esen


Bellona Kayseri Basketbol: Perisa 3, Ayşegül Aladağ 11, Kübra İmren Siyahdemir 15, Wauters 6, Ivankovic 12, Burke 29, Beril Albayrak 2, Gülse Uğur 4


İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 2, Ezgi Manlacı, Williams 34, Gizem Yavuz 5, Grigalauskyte 10, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Gamze Takmaz 3, Anigwe 20, Melek Yusufoğlu


1. Periyot: 25-23


Devre: 40-44


3. Periyot: 64-58


5 Faulle Çıkan: 36.44 Gamza Takmaz (İzmit Belediyespor)


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...


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basketbol, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:21 
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