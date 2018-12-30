Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri Fenerbahçe'ye Mağlup Oldu

Bellona Kayseri Fenerbahçe'ye Mağlup Oldu

1 saat önce

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Kayseri Bellona Basketbol karşılaştı.

Bellona Kayseri Fenerbahçe'ye Mağlup Oldu, System.String[]
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Kayseri Bellona Basketbol karşılaştı. Son maçlarını kazanan iki ekibin mücadelesinde Fenerbahçe, Bellona Kayseri Basketbol'u 89-63'lük skorla mağlup etti.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu

Hakemler: Sertan Kırklar xx Umut Özgün Ergün xx Sedef Yarıcı xx

Fenerbahçe: Anastasiya Verameyenka xxx (16) Birsel Vardarlı Demirmen xx (12) Kelsey Plum xxx (22) Bria Hartley x (3) Esra Ural Topuz xx (6) Tuğçe Canıtez xx (11) Cecilia Zandalasini xx (7) Özge Yavaş x (4) Ayşe Cora xx (6) Tilbe Şenyürek x (2)

Bellona Kayseri Basketbol: Ify Ibekwe xxx (23) Yvonne Anderson xxx (16) Gamze Takmaz x Luca Ivankovic xxx (16) Ezgi Manlacı x Gizem Sezer xx (6) Maja Miljkovic x (2)

Periyotlar: 1.Periyot: 26-19 (Fenerbahçe lehine) 2.Periyot: 20-19 (Fenerbahçe lehine) 3.Periyot: 17-15 (Fenerbahçe lehine) 4.Periyot: 26-10 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 46-38 (Fenerbahçe lehine)

5 Faul Alan: Yvonne Anderson (Bellona Kayseri Basketbol) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:20 Kaynak: İHA

basketbol, Bellona, Kayseri, Fenerbahçe, Spor
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