Bellona Kayseri Fenerbahçe'ye Mağlup Oldu

Türkiye
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe
ile Kayseri Bellona
Basketbol karşılaştı. Son maçlarını kazanan iki ekibin mücadelesinde Fenerbahçe, Bellona Kayseri Basketbol'u 89-63'lük skorla mağlup etti.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu
Hakemler: Sertan Kırklar xx Umut Özgün Ergün xx Sedef Yarıcı xx
Fenerbahçe: Anastasiya Verameyenka xxx (16) Birsel Vardarlı
Demirmen xx (12) Kelsey Plum xxx (22) Bria Hartley x (3) Esra Ural Topuz xx (6) Tuğçe Canıtez
xx (11) Cecilia Zandalasini xx (7) Özge Yavaş x (4) Ayşe Cora
xx (6) Tilbe Şenyürek x (2)
Bellona Kayseri Basketbol: Ify Ibekwe xxx (23) Yvonne Anderson xxx (16) Gamze Takmaz
x Luca Ivankovic xxx (16) Ezgi Manlacı x Gizem Sezer
xx (6) Maja Miljkovic x (2)
Periyotlar: 1.Periyot: 26-19 (Fenerbahçe lehine) 2.Periyot: 20-19 (Fenerbahçe lehine) 3.Periyot: 17-15 (Fenerbahçe lehine) 4.Periyot: 26-10 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 46-38 (Fenerbahçe lehine)
5 Faul Alan: Yvonne Anderson (Bellona Kayseri Basketbol) - KAYSERİ