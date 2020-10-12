Bellona Kayseri galibiyet alamadı

Bellona Kayseri basketbol bu sezon galibiyet alamadı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri basketbol takımı bu sezon henüz galibiyet alamadı. Ligde 3 maça çıkan sarı kırmızılılar galibiyete erişemedi. 2 maçı sahasında 1 maçı da deplasmanda oynayan sarı kırmızılı ekip İzmit Belediyespor'a 68-69, Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 88-90, Galatasaray'a da 74-79 mağlup oldu.

Bellona Kayseri Basketbol, bu hafta deplasmanda Adana Basketbol ile karşılaşacak. - KAYSERİ