Bellona Kayseri galibiyet alamadı - Son Dakika

Bellona Kayseri galibiyet alamadı

12.10.2020 08:38
Bellona Kayseri galibiyet alamadı, System.String[]

Bellona Kayseri basketbol bu sezon galibiyet alamadı.

Bellona Kayseri basketbol bu sezon galibiyet alamadı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri basketbol takımı bu sezon henüz galibiyet alamadı. Ligde 3 maça çıkan sarı kırmızılılar galibiyete erişemedi. 2 maçı sahasında 1 maçı da deplasmanda oynayan sarı kırmızılı ekip İzmit Belediyespor'a 68-69, Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 88-90, Galatasaray'a da 74-79 mağlup oldu.

Bellona Kayseri Basketbol, bu hafta deplasmanda Adana Basketbol ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Bellona Kayseri galibiyet alamadı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bellona Kayseri galibiyet alamadı - Son Dakika Spor

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