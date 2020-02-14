Bellona Kayseri, Hatay deplasmanında - Son Dakika
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Bellona Kayseri, Hatay deplasmanında

6 saat önce

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 18.haftasında deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.

Bellona Kayseri, Hatay deplasmanında, System.String[]

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 18.haftasında deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.


Herbalife Nutrıtıon Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, Pazar günü oynayacağı Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı son antrenman ile tamamlayacak.


Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını başantrenör Ayhan Avcı nezaretinde sürdüren Sarı-Kırmızılılar deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar yarın yapacağı son antrenmanın ardından karayolu ile Hatay'a giderek kampa girecek. Ligde geride kalan 17.hafta sonunda 15 maça çıkan Bellona Kayseri Basketbol, 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Bellona Kayseri Basketbol 22 puanla 10.sırada yer aldı.


16 Şubat 2020 Pazar günü Hatay Antakya Spor Salonunda oynanacak olan Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması saat 116.30'da başlayacak. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:06 Kaynak: İHA
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