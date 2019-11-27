Bellona Kayseri, İsveç'te

Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup 5.hafta karşılaşmasında deplasmanda İsveç ekibi A3 Basket Umea takımına konuk olacak.



FIBA EuroCup C Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol ya devam ya tamam maçlarından birine çıkacak. Geride kalan 4.hafta sonunda C Grubunda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar son sırada yer alan rakibini deplasmanda yenerek gruptan çıkma şansını son maça taşımak istiyor. Grupta son iki maçını mağlubiyetle kapatan Bellona Kayseri Basketbol kalan iki maçını kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.



Gruptan çıkma adına önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan Bellona Kayseri Basketbol takımında bu zorlu maç öncesi eksik oyunu bulunmuyor. Dün İstanbul'dan İsveç'e giden Sarı-Kırmızılılar bugün yapacağı son antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.



Yarın İsveç Umea Energi Arena'da oynanacak olan A3 Basket Umea-Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması saat 21.00'de başlayacak. - KAYSERİ