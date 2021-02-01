Bellona Kayseri Johnson ile anlaştı - Son Dakika

Bellona Kayseri Johnson ile anlaştı

01.02.2021 17:32
Bellona Kayseri Johnson ile anlaştı, System.String[]

Bellona Kayseri Basketbol kadrosuna takviye yaptı.

Bellona Kayseri Basketbol kadrosuna takviye yaptı. Sarı Kırmızılılar, Glory Johnson ile anlaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, 30 yaşındaki ABD'li pivot Glory Johnson'u kadrosuna kattı.

Son olarak Macaristan'ın Sopron Basket takımında forma giyen 191 cm boyundaki tecrübeli oyuncu Glory Johnson bir kaç gün içerisinde Kayseri'ye gelerek önce sağlık kontrolünden geçecek ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Bellona Kayseri Basketboldan yapılan açıklamada, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında en son Sopron Basket forması giyen Glory Johnson ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz" denildi.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bellona Kayseri Johnson ile anlaştı - Son Dakika


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