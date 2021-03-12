Bellona Kayseri kümede kalmayı garantiledi

Bellona Kayseri Basketbol takımı kümede kalmayı garantiledi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, ligin bitimine 1 hafta kala kümede kalmayı garantiledi. Geride kalan 25 haftada 9 galibiyet 16 yenilgi alan sarı kırmızılı ekip, 34 puan toplayarak ligin tamamlanmasına 1 hafta kala kümede kalmayı garantiledi. Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, bu sezon için sıkıntılı süreç geçirdiklerini ve kısıtlı imkanlar çerçevesinde mücadele ettiklerini söyleyerek, "Ligdeki ilk hedefimize ulaştık. Şimdi de kalan son maçımızı kazanıp ligi en iyi şekilde noktalamak istiyoruz" dedi.

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligin son maçında sahasında Çankaya Üniversitesi ile karşılaşacak. - KAYSERİ