Bellona Kayseri, Mersin Yenişehir önünde

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 8.haftasında yarın sahasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol geride kalan 7.hafta sonunda 1 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar ligin 8.hafta müsabakasında yarın Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u ağırlayacak. Ligdeki ikinci galibiyetini almak isteyen sarı kırmızılı takım bugün son antrenmanını yaparak maç saatini beklemeye başladı.

Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile ÇBK Mersib Yenişehir Belediyespor karşılaşması saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ