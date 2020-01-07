Bellona Kayseri'nin asist lideri Ayşegül oldu - Son Dakika
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Bellona Kayseri'nin asist lideri Ayşegül oldu

6 saat önce

Bellona Kayseri Basketbol takımında ligin ilk yarısında en çok asist yapan isim Ayşegül Günay Aladağ oldu.

Bellona Kayseri'nin asist lideri Ayşegül oldu, System.String[]

Bellona Kayseri Basketbol takımında ligin ilk yarısında en çok asist yapan isim Ayşegül Günay Aladağ oldu.


Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ilk yarısını 18 puanla 8. sırada tamamlayan Bellona Kayseri Basketbol takımında en çok asist ve faul yapan isim Ayşegül Günay Aladağ oldu. Bellona Kayseri Basketbol takımında 39 asist ile en çok asist yapan oyuncu Ayşegül Günay Aladağ oldu. Takımın asist yapan isimleri şunlar:


Ayşegül Günay Aladağ: 39


Shacobia Barbee: 37


Kübra İmren Siyahdemir: 26


Luca Ivanovic: 23


Kennedy Burke: 22


Ann Wauters: 19


Klaudia Perisa: 15


Gülse Uğur: 5


Kaela Dawn Davis: 4


Beril Albayrak: 4


Şevval Karlıtekin: 2


Gamze Zeren: 2


Fatma Dikmen: 1


Ligin 12 haftalık ilk yarısında Bellona Kayseri'de en çok faul yapan isim Ayşegül Günay Aladağ ile Luca Ivanovic oldu. İki basketbolcu da 27'şer faul yaptılar. Kennedy Burke ise 25 faul yapan isim oldu. Takımda faul yapan isimler şunlar:


Luca Ivanovic: 27


Ayşegül Günay Aladağ: 27


Kennedy Burke: 25


Kübra İmren Siyahdemir: 21


Beril Albayrak: 19


Shacobia Barbee: 18


Klaudia Perisa: 16


Gülse Uğur: 12


Ann Wauters: 8


Gizem Sezer: 4


Manolya Kurtulmuş: 3


Kaela Dawn Davis: 2


Fatma Dikmen: 1 - KAYSERİ

Ayşegül Günay, Bellona, Kayseri, Aladağ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:19 Kaynak: İHA
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