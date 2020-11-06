Bellona Kayseri'nin en skorer isimleri

Bellona Kayseri Basketbol'da geride kalan 8 haftada Harris ile Melis takımın en skorer ismi oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol 8 maçta 593 sayı kaydederken potasında 657 sayı gördü. Sarı Kırmızılı takımda 8 hafta sonunda Melis Gülcan, Tyasha Harris, Sevgi Tonguç ve Zeynep Öykü Kalbisağde bütün maçlarda forma giyen isimler oldular. Bellona Kayseri takımında en skorer isimler Tyasha Harris ile Melis Gülcan oldu. İşte maç sayıları ve sayıları:

Tyasha Harris 8 maç - 169 sayı

Melis Gülcan 8 maç - 142 sayı

Zeynep Öykü Kalbisağde 8 maç -26 sayı

Sevgi Tonguç 8 maç - 18 sayı

Ayşegül Günay Aladağ 7 maç - 52 sayı

Esra Ural Topuz 7 maç - 62 sayı

Mikiah Cheryl Harrıgan 6 maç - 85 sayı

Kylee Shook 3 maç - 23 sayı

Gülse Uğur 5 maç - 2 sayı

Jacki Gemelos 3 maç - 14 sayı - KAYSERİ