Bellona Kayseri'nin en skoreri Brooque Willams oldu - Son Dakika
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Bellona Kayseri'nin en skoreri Brooque Willams oldu

24.02.2022 15:03
Bellona Kayseri'nin en skoreri Brooque Willams oldu

Bellona Kayseri Basketbol'un galibiyeti ile sonuçlanan Nesibe Aydın karşılaşmasında, takımın en skorer oyuncusu 27 sayı ile oynayan Brooque Willams oldu.

Bellona Kayseri Basketbol'un galibiyeti ile sonuçlanan Nesibe Aydın karşılaşmasında, takımın en skorer oyuncusu 27 sayı ile oynayan Brooque Willams oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, evinde Nesibe Aydın'ı 77-71 mağlup etti. Baştan sonra büyük mücadeleye sahne zorlu karşılaşmada rakibini 6 sayı farkla yenen sarı kırmızılı takımda 27 sayı üreten ABD'li oyuncu Brooque Willams oldu. Takımın en skorer ismi olan ABD'li oyuncuyu 19 sayı ile Egle Sventoraite, 18 sayı ile Fahriya Abdi ve Sheylani Peddy takip etti.

Brooque Willams, ligde oynadığı 16 maçta tam 299 sayı üretti.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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Bellona Kayseri Basketbol 5. galibiyetini aldı Bellona Kayseri Basketbol 5. galibiyetini aldı KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 77-Nesibe Aydın: 71 KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 77-Nesibe Aydın: 71

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Kaynak: İHA

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