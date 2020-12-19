Bellona Kayseri'nin grubu belli oldu - Son Dakika

Bellona Kayseri'nin grubu belli oldu

19.12.2020 18:01
Bellona Kayseri'nin grubu belli oldu, System.String[]

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2020-2021 sezonu grup eşleşmeleri belli oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2020-2021 sezonu grup eşleşmeleri belli oldu. Bellona Kayseri Basketbol takımı A grubundan yer aldı.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2020-2021 sezonu grup eşleşmeleri gerçekleştirildi. Türkiye'den Adana Basketbol, Bellona Kayseri Basketbol, Elazığ İl Özel İdare, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve OGM Ormanspor'un katılacağı 2020-21 sezonu grup eşleşmeleri yapıldı. Bellona Kayseri Basketbol takımı, A Grubunda Ukrayna ve 2 Macaristan takımı ile eşleşti.

Grup eşleşmeleri şu şekilde oldu:

A Grubu: Szekszard (Macaristan), Uni Gyor (Macaristan), Bellona Kayseri Basketbol, BC Prometey (Ukrayna)

B Grubu: Aluinvent DVTK Miskolc (Macaristan), OGM Ormanspor, A3 Basket Umea (İsveç), Ramla (İsrail)

C Grubu: Hatay Büyükşehir Belediyespor, Sparta K. M. R. Vidnoje (Rusya), VBW CEKK Cegled (Macaristan), Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol

D Grubu: MBA Moskova (Rusya), InvestInTheWest ENEA Gorzow (Polonya), KP Brno (Çekya), Elazığ İl Özel İdare

E Grubu: Elfic Fribourg Basket (İsviçre), Phantoms Basket Boom (Belçika), Reyer Venezia (İtalya), Landerneau Bretagne Basket (Fransa)

F Grubu: Lointek Gernika Bizkaia (İspanya), Tenerife (İspanya), Carolo Basket (Fransa), La Roche Vendee Basket (Fransa)

G Grubu: ESBVA-LM (Fransa), Namur (Belçika), ACS Sepsi-SIC (Romanya), Cadi La Seu (İspanya)

H Grubu: Valencia Basket (İspanya), Saint-Amand Hainaut-Basket (Fransa), Castors Braine (Belçika), Basket Hema SKW (Belçika)

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri çerçevesinde grup maçları, 19-22 Ocak 2021 tarihlerinde bir salonda tek maç üzerinden oynanacak. 8 grupta ilk 2 sırayı alacak takımlar son 16 turuna yükselecek. Çeyrek final maçlarının 16-18 Mart 2021 tarihinde oynanmasına karar verilirken Dörtlü Final ise 9-11 Nisan 2021 tarihlerinde tek bir salonda gerçekleştirilecek. - KAYSERİ

Bellona Kayseri'nin grubu belli oldu

Bellona, Kayseri, İspanya, Fransa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bellona Kayseri'nin grubu belli oldu - Son Dakika Spor


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