Bellona Kayseri'nin grubu belli oldu

Bellona Kayseri Basketbol takımının Euro Cup Women'deki rakipleri belli oldu.

EuroLeague Women ve EuroCup Women muhtemel grupları belli oldu. 19-24 Eylül tarihleri arasında Euro League Women Ön Eleme Grubunda Macaristan'ın KSC Szekszard ve Romanya'nın Sepsi takımlarıyla üçlü turnuvaya çıkacak olan Bellona Kayseri Basketbol takımı, turnuvayı birinci tamamlaması halinde EuroLeague Women A Grubu'na gidecek. Sarı Kırmızılılar, bu grupta Ekaterinburg (Rusya), Avenida (İspanya), USK Prag (Çekya), BLMA (Fransa), Venezia (İtalya), MBA Moskova (Rusya), TTT Riga (Letonya) ile karşılaşacak. Turnuvada 2. olması halinde EuroCup Women B Grubuna gidecek olan sarı kırmızılılar, Uni Gyor (Macaristan), Promotey (Ukrayna) ve Elazığ Özel İdare (Türkiye)/ PAOK (Yunanistan) galibi ile oynayacak.

Bellona Kayseri Basketbol, turnuvada 3. olması halinde ise EuroCup Women D Grubuna gidecek. Sarı Kırmızılıların bu gruptaki rakipleri Ramla (İsrail), Nesibe Aydın (Türkiye) ve Niki Lefkadas (Yunanistan) olacak. - KAYSERİ