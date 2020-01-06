Bellona Kayseri'nin kupadaki rakibi Fenerbahçe oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Bellona Kayseri'nin kupadaki rakibi Fenerbahçe oldu - Son Dakika Spor

Bellona Kayseri'nin kupadaki rakibi Fenerbahçe oldu

6 saat önce

Bellona Kayseri Basketbol'un Kadınlar Türkiye Kupasındaki rakibi İstanbul ekibi Fenerbahçe Öznur Kablo oldu.

Bellona Kayseri'nin kupadaki rakibi Fenerbahçe oldu, System.String[]

Bellona Kayseri Basketbol'un Kadınlar Türkiye Kupasındaki rakibi İstanbul ekibi Fenerbahçe Öznur Kablo oldu.


Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk devreyi 8. sırada tamamlayan Bellona Kayseri Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'da mücadele etmeye hak kazandı. Kadınlar Türkiye Kupasında Fenerbahçe Öznur Kablo ile eşleşen Sarı-Kırmızılılar kupada şampiyonluk yaşamak istiyor. Kadınlar Türkiye Kupası maçları 3-7 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak. - KAYSERİ

Fenerbahçe, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Vedat Muriqi: Mourinho ile çalışmayı çok isterim
Boca Juniors'ın Mauricio Isla'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi Inter Miami'nin Falcao ısrarı sürüyor Daniel Sturridge, antrenmana telefonunu çorabına sokarak çıktı

Son Dakika Haberleri
14:42 Trabzonspor son dakika transfer haberleri: Donis Avdijaj'a Kayserispor talip - Son Dakika Spor
14:42 Altay, Alihan'dan haber bekliyor - Son Dakika Spor
14:40 Galatasaray'ın transfer gündemindeki Sekidika, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor - Son Dakika Spor
14:37 Altınordu'da forvet sorunu - Son Dakika Spor
14:35 Basketbol Genç Kızlar ve Erkekler B İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı - Son Dakika Spor
14:06 Inter Miami'nin Falcao ısrarı sürüyor - Son Dakika Spor
13:50 Daniel Sturridge, antrenmana telefonunu çorabına sokarak çıktı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 14:43:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bellona Kayseri'nin kupadaki rakibi Fenerbahçe oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]