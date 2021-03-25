Bellona Kayseri'nin sayı makinesi Tyasha Harris - Son Dakika

Bellona Kayseri'nin sayı makinesi Tyasha Harris

25.03.2021 09:15
Bellona Kayseri'nin sayı makinesi Tyasha Harris, System.String[]

Bellona Kayseri Basketbol takımında 2020-2021 sezonunda en skorer ismi 402 sayı atan Tyasha Pearl Harris oldu.

Bellona Kayseri Basketbol takımında 2020-2021 sezonunda en skorer ismi 402 sayı atan Tyasha Pearl Harris oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımı oynadığı 26 maçta 2 bin 67 sayı atarken, 2 bin 9 sayı yedi. Sarı-Kırmızılı takımda atılan 2 bin 67 sayının 402'sini Amerikalı oyuncu Tyasha Harris kaydetti. 7 isim ise üç haneli sayılara ulaştı. Takımın en skorer ismi 402 sayı ile Tyasha Pearl Harris oldu. Harris'i 352 sayı ile Melis Gülcan, 222 sayı ile Kalani Brown, 208 sayı ile Mikiah Harrigan, 158 sayı ile kaptan Esra Ural Topuz, 103 sayı ile Kitija Laksa ve 162 sayı ile Ayşegül Günay Aladağ takip etti. En az sayı üreten isim ise genç oyuncu Cansu Çolakoğlu oldu.

Tyasha Pearl Harris - 21 maç - 402 sayı

Melis Gülcan- 25 maç - 352 sayı

Kalani Brown- 14 maç - 222 sayı

Mikiah Harrigan - 16 maç -208 sayı

Ayşegül Günay Aladağ - 25 maç - 162 sayı

Esra Ural Topuz - 23 maç- 158 sayı

Kitihja Laksa - 8 maç - 103 sayı

Sevgi Tonguç- 24 maç - 93 sayı

GloryBassey Johnson - 7 maç -78 sayı

Zeynep Öykü Kalbisağde- 25 maç - 71 sayı

Maja Miljkovic - 9 maç -68 sayı

Gülse Uğur - 20 maç -54sayı

Jacki Gemelos - 7 maç -47 sayı

Kylee Shook - 3 maç -23 sayı

Fatma Dikmen - 5 maç -19 sayı

Cansu Çolakoğlu - 4 maç -7 say - KAYSERİ

Bellona Kayseri'nin sayı makinesi Tyasha Harris
Bellona Kayseri'nin sayı makinesi Tyasha Harris
Bellona Kayseri'nin sayı makinesi Tyasha Harris

basketbol, Türkiye, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bellona Kayseri'nin sayı makinesi Tyasha Harris - Son Dakika Spor


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