Bellona Kayseri Perisa ile anlaştı
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Bellona Kayseri Basketbol, Hırvat oyuncu Perisa ile anlaştı.
Bellona Kayseri Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:18 Kaynak: İHA
Basketbol, Hırvat oyuncu Perisa ile anlaştı. Türkiye
Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Sarı Kırmızılı takım Hırvat oyuncu Klaudia Perisa ile 1 yıllığına anlaştı. Polonya
'nın Widzew Lodz takımında forma giyen 1.80 cm boyundaki oyuncu için resmi açıklama da yapıldı. 22 yaşındaki Perisa 2 numara (Skorer Gard) pozisyonunda oynuyor. - KAYSERİ
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