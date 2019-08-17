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Bellona Kayseri Perisa ile anlaştı

9 dakika önce

Bellona Kayseri Basketbol, Hırvat oyuncu Perisa ile anlaştı.

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Bellona Kayseri Basketbol, Hırvat oyuncu Perisa ile anlaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Sarı Kırmızılı takım Hırvat oyuncu Klaudia Perisa ile 1 yıllığına anlaştı. Polonya'nın Widzew Lodz takımında forma giyen 1.80 cm boyundaki oyuncu için resmi açıklama da yapıldı. 22 yaşındaki Perisa 2 numara (Skorer Gard) pozisyonunda oynuyor. - KAYSERİ
basketbol, Türkiye, Bellona, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:18 Kaynak: İHA
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