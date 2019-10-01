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Bellona Kayseri rövanşa çıkacak

1 saat önce

Bellona Kayseri Basketbol EuroCup'ta rövanş maçına çıkacak.

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Bellona Kayseri Basketbol EuroCup'ta rövanş maçına çıkacak.


EuroCup Women şampiyonasında mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, Rus rakibi Spartak Noginsk ile rövanş maçına çıkacak.


Rövanş müsabakası, 3 Ekim Perşembe günü Kayseri Kadir Has spor salonunda oynanacak. Bellona Kayseri Basketbol, saat 19: 00'da başlayacak maçı taraftarının desteği ile kazanmak istiyor. Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, "Geçen hafta Rusya'da kazandık. Sahamızda da kazanarak EuroCup gruplarına kalmak istiyoruz. İnşallah taraftarımızın desteği ile sahamızda kazanıp hedefimize ulaşmış oluruz" dedi. Bellona Kayseri Basketbol geçen hafta Rusya'da oynanan maçta Spartak Noginsk takımını 81-67 mağlup etmişti.


Sarı Kırmızılı takım, her türlü galibiyette ve 13 sayıya kadarki mağlubiyetlerde tur atlayan taraf olacak. - KAYSERİ

Spartak Noginsk, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:36 Kaynak: İHA
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