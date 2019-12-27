Bellona Kayseri, Shacobıa Barbee ile yollarını ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bellona Kayseri, Shacobıa Barbee ile yollarını ayrıldı - Son Dakika Spor

Bellona Kayseri, Shacobıa Barbee ile yollarını ayrıldı

6 saat önce

Bellona Kayseri Basketbol, sezon başı transfer ettiği Amerikalı oyuncu Shacobıa Shaunte Barbee ile yollarını ayırdı.

Bellona Kayseri, Shacobıa Barbee ile yollarını ayrıldı, System.String[]

Bellona Kayseri Basketbol, sezon başı transfer ettiği Amerikalı oyuncu Shacobıa Shaunte Barbee ile yollarını ayırdı.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol'da Gizem Sezer'in ardından ikinci ayrılık yaşandı. Sezon başında ABD'nin Duke Koleji'nden transfer edilen 25 yaşındaki Barbee ile anlaşılarak takımdan gönderildi.


Barbee, Bellona Kayseri Basketbol forması ile oynadığı 14 maçta başarılı bir performans sergiledi. Guard pozisyonunda oynayan genç oyuncu Shacobia Barbee, ligde 7 maçta ve EuroCup'ta 7 maçta olmak üzere 14 müsabakada görev yaptı. Oynadığı 14 resmi maçta 218 sayı atan Barbee 445 dakika süre aldı. - KAYSERİ

Amerika Birleşik Devletleri, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
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