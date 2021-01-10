Bellona Kayseri uzatmada yıkıldı

Bellona Kayseri Basketbol takımı, deplasmanda oynadığı Galatasaray maçını uzatma periyodunda 100-92 kaybetti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Galatasaray ile Bellona Kayseri Basketbol takımı karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan maçta kazanan taraf ev sahibi ekip oldu. Normal süresi 85-85 berabere biten maçın uzatma periyodunda Galatasaray, Bellona Kayseri Basketbol takımını 100-92 mağlup etti.

Salon: Ahmet Cömert Spor Salonu

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Turgut Işık, Muhammet Mustafa Akıllıoğlu

Galatasaray: Asena Yalçın xxx (15), Cansu Köksal x (3), Sude Yılmaz xx (10), Pelin Derya Bilgiç xxx (23), Anete Steinberga xxx (26), Kuanitra Holingsvorth x (2), Mısra Albayrak x, Mercedes Brian Russell xxx (21), Zofia Hruscakova x

Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç x, Zeynep Öykü Kalbisagde x, Melis Gülcan xxx (27), Ayşegül Günay Aladağ xx (8), Maja Miljkovic xx (8), Mikiah Harrigan xx (7), Kalani Brown xx (15), Esra Ural Topuz x (3), Tyasha Harris xxx (24)

Periyotlar: 1.Periyot: 29-18 (Galatasaray lehine) 2.Periyot: 20-16 (Galatasaray lehine) 3.Periyot: 20-26 (Bellona Kayseri lehine) 4.Periyot: 16-25 (Bellona Kayseri lehine) Uzatma Periyodu: 15-7 (Galatasaray lehine)

Normal Süre: 85-85 (Berabere)

Devre: 49-34 (Galatasaray lehine) - KAYSERİ