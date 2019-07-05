Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri'ye White Card
Son Dakika Spor Haber

Bellona Kayseri'ye White Card

19 dakika önce

Bellona Kayseri Basketbol takımına EuroCup'tan White Card geldi.

Bellona Kayseri'ye White Card, System.String[]
Bellona Kayseri Basketbol takımına EuroCup'tan White Card geldi.

Geride kalan sezon Türkiye Kadınlar Basketbol liginde beklenilen seviyede başarılı olamayan ve kümede kalmayı son haftalarda garantileyen Bellona Kayseri Basketbol takımına EuroCup'tan teklif geldi.

Bellona Kayseri Basketbol takımı sportif direktörü Ahmet Bozbey, EuroCup komitesinden şampiyonaya katılım için teklif aldıklarını söyledi. Ahmet Bozbey, "EuroCup yönetimi, yeni sezon için takımımızın EuroCup'a katılması için White Card (beyaz kart) mektubu aldı. Lig sıralamamız buna uygun olmasa bile geçmişteki başarılarımızdan ötürü ekstra bir uygulama ile takımımızı şampiyonaya dahil etmek istiyorlar" dedi.

Ahmet Bozbey, şampiyonaya katılıp katılmayacaklarına dair net cevabı Pazartesi gününe kadar vermek zorunda olduklarını ifade ederek, "Bellona Kayseri Basketbol takımının önemini ve büyüklüğü Avrupa kabul etmiş durumda. Bu şampiyonaya katılmak için 10 Bin Avro katılım payını en geç Pazartesi günü ödememiz gerekiyor. Bu parayı yatırırsak şampiyonaya katılabiliriz. Avrupa'nın kabul ettiği takımımıza şehrinizin de sahip çıkmasını ve destek olmasını bekliyoruz" açıklaması yaptı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:03 Kaynak: İHA
Ahmet Bozbey, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vedat Muriqi'in takımda kalma kararı sonrası Galatasaray'dan ilk yorum! Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor'da kalma kararı aldı Hasan Ali Kaldırım sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe, Garry Rodrigues transferini bitirdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 09:23:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bellona Kayseri'ye White Card
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]