Bellut Zam İstedi, Theurer 'Yüzsüz' Dedi
19 dakika önce
THOMAS Bellut'un vergi artışına FDP Ekonomi Politikaları Uzmanı Federal Meclis milletvekili Michael Theurer sert tepki gösterdi.
THOMAS Bellut'un vergi artışına FDP Ekonomi
Politikaları Uzmanı Federal Meclis milletvekili Michael Theurer sert tepki gösterdi. Theurer, "ZDF Genel Yayın Yönetmeni Bellut'un televizyon vergisinin artırılması yöndeki talebi yüzsüzlüktür" dedi. Almanya
'da alınan TV
vergisi, ülkede yayın yapan kamu televizyonlarına aktarılıyor. Alman Birinci Kanalı ARD ile ZDF'e aktarılan vergi, eyalet ve bölge kamu kanallarıyla paylaşılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:00
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