Son Dakika Haberleri: Bellut Zam İstedi, Theurer 'Yüzsüz' Dedi

Bellut Zam İstedi, Theurer 'Yüzsüz' Dedi

19 dakika önce

THOMAS Bellut'un vergi artışına FDP Ekonomi Politikaları Uzmanı Federal Meclis milletvekili Michael Theurer sert tepki gösterdi.

Bellut Zam İstedi, Theurer 'Yüzsüz' Dedi, System.String[]
THOMAS Bellut'un vergi artışına FDP Ekonomi Politikaları Uzmanı Federal Meclis milletvekili Michael Theurer sert tepki gösterdi. Theurer, "ZDF Genel Yayın Yönetmeni Bellut'un televizyon vergisinin artırılması yöndeki talebi yüzsüzlüktür" dedi. Almanya'da alınan TV vergisi, ülkede yayın yapan kamu televizyonlarına aktarılıyor. Alman Birinci Kanalı ARD ile ZDF'e aktarılan vergi, eyalet ve bölge kamu kanallarıyla paylaşılıyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:00 

Milletvekili, Ekonomi, Güncel
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