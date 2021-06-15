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Belmek Kapılarını Yeniden Başkentli Kadınlar İçin Açtı - Son Dakika

Belmek Kapılarını Yeniden Başkentli Kadınlar İçin Açtı

15.06.2021 11:04
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı BELMEK Kursları, normalleşme sürecine geçilmesiyle yeniden başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı BELMEK Kursları, normalleşme sürecine geçilmesiyle yeniden başladı. Pandemi sürecinde geçici olarak kapalı olan BELMEK'ler, sınırlı kontenjanla Başkentli kadınlara kapılarını 14 Haziran'dan itibaren açtı. Yoğun ilgi gören ücretsiz kurslarda, 6 ilçedeki 59 noktada ücretsiz mesleki eğitim veriliyor.

Başkentlilerin el becerilerini geliştirmek, boş zamanlarını değerlendirmek ve meslek sahibi olmaları amacıyla yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz BELMEK kursları uzun bir aradan sonra yeniden açıldı.

Pandemi süreci nedeniyle bir süredir kapalı olan BELMEK kurslarında 14 Haziran'dan itibaren eğitimlere başlandı.

6 İLÇEDE 31 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM FIRSATI

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELMEK'lerin yeniden açılması Başkentli kadınları sevindirdi.

Başkent'te 6 ilçede 59 kurs merkezinde hizmet veren BELMEK'lerde; ahşap boyamadan müzik derslerine, el sanatlarından resim derslerine kadar 31 farklı branşta ücretsiz eğitim verdiklerini belirten Yenimahalle BELMEK Bölge Sorumlusu Saliha Baştürk, açılır açılmaz yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını anlattı:

"2021 yaz dönemi kurslarımız başladı. 31 branşta eğitim vermeye devam ediyoruz. Pandemi sürecinde kurslarımız kapalıydı. Bizler kursiyerlerimizle tekrar buluştuk, birbirimizi çok özlemiştik. Büyük bir sevgi ve coşkuyla derslerimize başladık. Sağlıkla devamını diliyoruz. "

Resim kursuna 3 yıldır devam ettiğini söyleyen Serap Karaduman düşüncelerini, "BELMEK kursları çok güzel, bizler için çok iyi çok faydalı oluyor. Bir şeyler ortaya çıkarmak çok güzel. Karakalem ile başladım şimdi kuru kaleme geçtim. Sulu boya, pastel ve yağlı boyaya kadar geçeceğiz. Evde oturup kendimizi dinlemektense hem dertleri atma fırsatı buluyoruz hem de iş fırsatı da elde ediyoruz" sözleriyle dile getirirken, BELMEK kurslarında aldıkları eğitim sayesinde güzel eserler ortaya çıkardıklarını ifade eden Fatma Ertekin ise şöyle konuştu:

"Kurslar açıldığı için çok mutluyum. Bir şeyler üretmek çok güzel. Evde boş vakit geçirmektense çocuklarımızın çeyizini bile üretebiliyoruz. Bize bir gelir de olabiliyor satış yapma imkanı da bulabiliyoruz. "

El işleri ile uğraşmaktan keyif aldığını vurgulayan Hikmet Çelik adlı bir başka BELMEK kursiyeri de, "Tekrar derslere başladığımız için çok mutluyuz. Yatak örtüsü yapıyorum, kızımın çeyizi için de çalışıyorum. Evde boş oturmak yerine burada vaktimizi değerlendiriyoruz" sözleriyle kursları özlediğinin altını çizdi.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Kontenjanlarla sınırlı olan BELMEK kurslarında yoğun ilgi nedeniyle kısa süre içinde sınıflar dolmaya başlarken, 18 yaş üzeri her yaş ve meslekten Başkentli kadınlar, şu telefon numaralarından kurslara kayıt yaptırabilir:

- Çankaya: (0312) 433 82 71

-Çayyolu: (0312) 235 78 69

-Keçiören: (0312) 352 44 52

-Mamak: (0312) 320 56 17

- Sincan: (0312) 271 03 42

-Yenimahalle: (0312) 507 37 70.

Belmek Kapılarını Yeniden Başkentli Kadınlar İçin Açtı
Belmek Kapılarını Yeniden Başkentli Kadınlar İçin Açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Haziran, Pandemi, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Belmek Kapılarını Yeniden Başkentli Kadınlar İçin Açtı - Son Dakika


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