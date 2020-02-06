BELMEK Kayıtları 4-14 Şubat arasında devam edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel BELMEK Kayıtları 4-14 Şubat arasında devam edecek - Son Dakika

BELMEK Kayıtları 4-14 Şubat arasında devam edecek

6 saat önce

14 Şubat tarihleri arasında başvuruda bulunabilir.

BELMEK Kayıtları 4-14 Şubat arasında devam edecek, System.String[]

14 Şubat tarihleri arasında başvuruda bulunabilir.


Düzce Belediyesi bünyesinde düzenlenen Meslek Edindirme Kursları yeni dönem kayıtları başladı. 21 branşta özellikle kadınların yeteneklerini geliştirmeleri ve meslek sahibi olmaları için düzenlenen kurslarda yeni dönem için kayıtlar başladı. 5 farklı noktada derslikler kurulan ve Düzceli kadınların emeğinin katma değerini artırmak üzere her dönem yeni branşların açıldığı kurslara kayıt yaptırmak isteyenler 4 – 14 Şubat tarihleri arası mesai saatleri içinde Bilgisayar İşletmenliği, Okuma-Yazma, İngilizce, Örgü, İşaret Dili, Drama, Değerler Eğitimi, Ebru, Yönetici Asistanlığı için Eski Film Platosu ve Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Katlı Pazaryeri ve Aile Yaşam Merkezine başvurabilir. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:09 Kaynak: İHA
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