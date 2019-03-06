Son Dakika Haberleri: Belmek Kursiyerlerinin El Emeği Göz Nuru Ürünleri Sergilendi

Belmek Kursiyerlerinin El Emeği Göz Nuru Ürünleri Sergilendi

30 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Meslek Edindirme ve El Becerileri Kurslarına (BELMEK) katılan kursiyerler, el emeği göz nuru eserlerini sergiledi.

Belmek Kursiyerlerinin El Emeği Göz Nuru Ürünleri Sergilendi, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Meslek Edindirme ve El Becerileri Kurslarına (BELMEK) katılan kursiyerler, el emeği göz nuru eserlerini sergiledi.

Kızılay'da Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan "El Emeği Göz Nuru Karma Sergisi"nde Yenimahalle ve Sincan BELMEK kursiyerlerinin ürünleri yoğun ilgi gördü. BELMEK'te usta eğitmenlerden ücretsiz aldıkları derslerle hobi edinen ve aile ekonomisine katkı sağlayan Başkentli kadınlar, birbirinden renkli ürünleri sergilemenin mutluluğunu yaşadı. Serginin açılışını Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz yaptı.

Sergiyi gezerek, ürünler hakkında bilgi alan Başkan Tiryaki, "El emeği olan her şey bizim için çok kıymetli. Bu kurslar sayesinde kadınlarımızın ne kadar yetenekli olduğunu bir kez daha keşfetmiş olduk" dedi.

Karma sergide patchwork'ten mefruşata, takı tasarımından el nakışına, hat sanatından tezhip sanatına, mozaikten ahşap rölyefe, yağlı boya resimden deri işlemeciliğine kadar 31 ayrı branşta birbirinden renkli eserler yer aldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:33 Kaynak: İHA

Yenimahalle, Kızılay, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıllar Sonra Birbirlerini Bulan İki Kardeşin Dramı Erdoğan'dan Kendisine Forma Gösteren Vatandaşa Güldüren Cevap: Ben Forvet Oynadım

Temel Karamollaoğlu'ndan İddialı Çıkış: Anketlerde Önde Çıkıyoruz Son Dakika! Bakan Albayrak: Konkordatoda Süreç Tersine Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 12:03:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belmek Kursiyerlerinin El Emeği Göz Nuru Ürünleri Sergilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]