BELMEK kursları kapılarını açıyor - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle 16 Mart tarihinden itibaren kapalı olan BELMEK kursları 9 Kasım'da açılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı BELMEK kursları, sınırlı kontenjanla birlikte kapılarını başkentlilere açarak hizmete başlayacak. Başkentlilerin el becerilerini geliştirmek, boş zamanlarını değerlendirmek ve meslek sahibi olmak amacıyla yoğun ilgi gösterdiği Büyükşehir Belediyesi BELMEK kurslarında oluşabilecek herhangi bir vaka durumu için eylem planının da hazırlandığı kurslarda dersler, 9 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Ankara'nın 6 ilçesinde 60 noktada hizmet veren BELMEK kurslarında; ahşap boyamadan müzik derslerine, el sanatlarından resim derslerine kadar çok sayıda branşta eğitim verilecek.

Korona virüs salgını nedeniyle eğitimlere ara verilen BELMEK kursları için başvuruda bulunmak isteyen kursiyerler 7 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'a kadar şu telefon numaralarından kurslara kayıt yaptırabilecek:

Çankaya: (0312) 433 82 71, Çayyolu: (0312) 235 78 69, Keçiören: (0312) 352 44 52, Mamak: (0312) 320 56 17, Sincan: (0312) 271 03 42, Yenimahalle: (0312) 507 37 70 - ANKARA