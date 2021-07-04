Belmek Kurslarının İlk Mağazası Açıldı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi Başkent'te kadın girişimcilere mesleki eğitim vererek ekonomik yönden destek olmayı sürdürüyor. Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELMEK'lerde eğitimlere katılan kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri yeni kurulan S. S Başkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla satışa sunulacak. İlk mağazasını Emek'te açan BELMEK haftanın 6 günü açık olacak.

Başkentli kadınların el becerilerini geliştirmek, boş zamanlarını değerlendirmek ve meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla hizmet veren BELMEK'ler, normalleşme sürecine geçilmesiyle yeniden açıldı.

BELMEK'lerde pandemi nedeniyle bir süre ara verilen eğitimlere 14 Haziran'dan itibaren yeniden başlanırken, kurslara yoğun ilgi gösteren Başkentli kadınların el emeği göz nuru ürünleri bundan sonra yeni açılan BELMEK Mağazası'nda satışa sunulacak.

İLK MAĞAZA EMEK'TE AÇILDI

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde 31 farklı branşta ücretsiz eğitim veren BELMEK'lere katılan kursiyerler ve usta öğreticilerin ürettikleri ürünler yeni kurulan S. S. Başkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla satışa sunulacak.

BELMEK ilk mağazasını İnönü Bulvarı Gökkuşağı Kamu Pazarı No: 6 Emek/ Çankaya adresinde hizmete açarken, açılış törenine EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, EGO Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Ayten Gök ve çok sayıda BELMEK kursiyeri katıldı.

HAFTANIN 6 GÜNÜ HİZMET VERECEK

S. S. Başkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Mağazası tüm yıl boyunca haftanın 6 günü 10. 00-19. 00 saatleri arasında hizmet verecek.

Satıştan elde edilecek gelir kursiyerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacağını ifade eden Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ali Bozkurt, 25 yıllık bir rüyayı gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu 25 yıllık bir rüyanın gerçekleşmesi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren BELMEK'in usta öğreticilerinin ve kursiyerlerimizin kendi el emekleri ürünlerinin satışının gerçekleşeceği mağazaların ilkini açtık. Bu mağazaların daha da artmasını arzuluyoruz. İkinci mağazanın açılışını da Ulus Meydanı'nda yapacağız. Buradaki tadilat çalışmamız devam ediyor. Ayrıca bunun e-ticaret platformu altında gerekirse ilgililerin satış yapabileceği altyapıyı da oluşturduk. "

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Meslek Edinme Şube Müdürü Haluk Erdemir, "Bu kooperatif işin özünde sadece BELMEK'teki kursiyerlerin değil Ankara'da el sanatları ile uğraşan tüm kadınlara açılmış bir kapı olacak. Evde üretmiş oldukları sanayi olmamak şartıyla el ürünlerinin satışının yapılacağı bu mağaza onlar için bir gelir kapısı oluşturacak. BELMEK'ler şu ana kadar sadece meslek edindiriyordu şimdi ise eğitimlerini ekonomiye çevirecekleri bir adres olacak" derken, S. S. Başkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi öğreticisi Rahime Etlioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ürettiğimiz ürünleri pazarlamayı ve kadınlarımıza gelir üretmeyi amaçlıyoruz. Açtığımız mağazamızda el emeği ile ürettiğimiz ürünler piyasaya göre oldukça uygun ve kaliteli. Bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederim. "