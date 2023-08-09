Below Deck Yarışmasında Luke Kadın Yarışmacının Odasına Çıplak Girdi

Amerika'da süper yatta çalışan ve ikamet eden mürettebat üyelerinin hayatlarını anlatan Below Deck reality dizisinin erkek yarışmacısı Luke, kadın yarışmacının yatağına çıplak bir şekilde girince, yapımcılar hemen müdahale edip Luke'yi kadın yarışmacının odasından zorla çıkardı.

Luke, yapımcı tarafından yarışmadan kovuldu.

Kadın, yarışmacı, Luke'ye kendisinden uzaklaşmasını söyledi. Fakat Luke, dinlemedi. Bunun, üzerine yapımcılar Luke'yi dışarı çıkarmak için odaya girmeye çalıştıklarında Luke, kapıyı sert bir şekilde kapatmaya çalıştı.

Yapımcılar, kadın yarışmacı Margot'a Luke'ye odaya girmesi için izin verip vermediğini sordu. Margot, uykuda olduğunu uyandığında Luke'yi çıplak bir şekilde yatağında gördüğünü söyledi.

Bazı yarışmacılar Luke'ye kurallara uymadığı gerekçesi ile sadece uyarı cezası verilmesi gerektiğin söylemesine rağmen Luke, yarışmadna kovuldu.

Yarışmadan kovulduğu için yarışmanın yapıldığı yattan çıkarılan Luke, geceyi bir otelde geçirmek zorunda kaldı.