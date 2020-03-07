Belözoğlu istedi, Ömer Faruk Beyaz kadroda! - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belözoğlu istedi, Ömer Faruk Beyaz kadroda! - Son Dakika

Belözoğlu istedi, Ömer Faruk Beyaz kadroda!

6 saat önce

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu'nun isteğiyle bugün oynanacak olan Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi.

Belözoğlu istedi, Ömer Faruk Beyaz kadroda!, System.String[]

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu'nun isteğiyle bugün oynanacak olan Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi.

Süper Lig'de bu akşam Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Dün gerçekleştirilen antrenmanda A takımla beraber çalışmalara katılan sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu'nun isteğiyle bugün oynanacak Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi. Beyaz, şans bulması halinde ilk kez sarı-lacivertli formayla A takımda ve Süper Lig'de ilk kez kadroda yer alacak.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Emre Belözoğlu, Denizlispor, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:25 Kaynak: İHA
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