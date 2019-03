Belsa'da Gönül Sofrası Kuruldu

Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Belsa B Blok önünde büyük bir kahvaltı programı eşliğinde esnaflarla buluştu. Başkan adayı Gönül'ün esnaf buluşmasına AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, İlyas Şeker, Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün, MHP Kocaeli eski Milletvekili Kemal Köse, önceki dönem il başkanı Mahmut Civelek, geçmiş dönem ve mevcut il ve ilçe yöneticileri ve meclis üyeleri ile adayları eşlik etti. Program kapsamında değerlendirmelerde bulunan Başkan Adayı Gönül, "Her bir esnaf kardeşimizin ticaretini rahat bir şekilde yapmasını istiyoruz. Sembol caddelerimizi birlikte konuşup dokunuşlar yapmak istiyoruz. Haktan adaletten ayrılmayarak her bir hemşerimizin hakkını koruyacağız. Gitmediğimiz nokta, sıkmadığımız el bırakmama gibi başladığımız şekilde devam edeceğiz. Ben istiyorum ki İzmit'in gönlü olsun" dedi.

EMANETİ EHİL ELLERE TESLİM EDİN

AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy'un ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney'in kısa bir selamlama konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Gözümün arkada kalmaması lazım. Yıllar çabuk geçince unutuluyor. Maaşları bile veremeyen, denizi kokan, birçok sorunu olan bir belediye vardı. Sizlerden son isteğim şudur. İzmit Belediyesi, büyükşehirin gücünü ve desteğini almalıdır. İzmit Belediyesi'nin Mimar Sibel Hanımefendi'ye teslim edilmeli ve emanet ehil ellerde olmalıdır." şeklinde konuştu.

BİZİM DAVAMIZ HİZMET DAVASIDIR

Vatandaşlara ilgisinden dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül, "Bu kalabalığınız içimizi ısıttı. Öncelikle seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini yüce rabbimizden niyaz ediyorum. Bizler hizmet üreteceğiz. Yolumuza, işimize, aşımıza bakacağız. Bizim davamız hizmet davasıdır. Milletimizin hassas terazisine her zaman inandık. Demokrasi hakemlerinin millet olduğunu hep bildik ve milletimizle gönül bağlarımızı hiç koparmadık. Makamlar gelip geçicidir mühim olan şu gök kubbe altında hoş bir seda bırakmak, bir yaraya merhem olmaktır" dedi.

7/24 ÇALIŞMAYA SÖZ VERİYROUZ

Açıklamalarına devam eden başkan adayı Gönül, "Her bir insanımızın keyifle ve mutlulukla yaşayacağı bir İzmit için son nefesimize kadar çalışacağız. İzmit Belediyesi uyum içerisinde çalışarak İzmit'i kazandıracak. Herkesin gıpta ile bakacağı bir İzmit için 7/24 çalışacağımıza söz veriyoruz. İzmit'in 102 mahallesine de eşit ve adil hizmet götüreceğiz. Analar evlatlarını ayırmaz. Her bir esnaf kardeşimizin ticaretini rahat şekilde yapmasını istiyoruz. Sembol caddelerimizi birlikte konuşup dokunuşlar yapmak istiyoruz. Haktan adaletten ayrılmayarak her bir hemşerimizin hakkını koruyacağız. Gitmediğimiz nokta, sıkmadığımız el bırakmama gibi başladığımız şekilde devam edeceğiz. Ben istiyorum ki İzmit'in gönlü olsun. Bu iş memleket işi, gönül işi ama Sibel Gönül işidir diyorum" ifadelerini kullandı.

VARLIĞIMIZI MİLLETE HİZMETE ADAYACAĞIZ

Kocaeli ve İzmit için çok güzel hayaller kurduk" diyerek sözlerine başlayan Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Bunları gerçekleştirmek için kısa bir zaman kaldı. 1 Nisan'dan itibaren kollarımızı sıvayıp, kendimizi kente hizmet etmek için adayacağız. İnsanlar burada yaşamaktan mutluluk duyacaklar. Gençlerimizi, hanımlarımızı, yaşlılarımızı, engellerimizi, tarihi, kültürü, sporu hiçbir şeyi unutmadık projelerimiz arasına koyduk. Bunları yapmak için birikimimiz ve toplumsal desteğimiz var. Varlığımızı millete hizmet etmeye adayacağız. Sizlerden ilçelerde cumhur ittifakı adaylarını uyumlu çalışmamız için desteklemenizi istiyorum. Bizleri birbirimizden ayırmayın" şeklinde konuştu.

İZMİT GÜZEL ESERLERE SAHNE OLACAK

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "İnşallah iki gün sonra aynı hizmet anlayışı ile İzmitimize destek edecek arkadaşımızı başkan olarak göreceğiz. Mimar Sibel Hanımefendi inşallah Belediye Başkanımız olacaktır. İnşallah yeni bir aşk ve heyecanla hizmet etmeye devam edeceğiz. Memleket işi gönül işi, hizmet işi gönül işi, belediye işi Sibel Gönül işi. Kendisine güveniyoruz. İzmit'in çok güzel eserlere sahne olacağına inanıyoruz. Devlet ve belediye birikimi olan Tahir Bey'de inşallah Kocaeli'mize hizmet edecek. İzmit kararını verdi. Allah hayırlı uğurlu eğlesin. Kimin kiminle yürüdüğüne bakın, oyunuza öyle karar verin" dedi.