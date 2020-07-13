Belsa, şampiyonluk coşkusuyla alev alev yandı - Son Dakika

Belsa, şampiyonluk coşkusuyla alev alev yandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kocaelispor'un şampiyon ilan edilmesi tüm kenti sevince boğarken, Kocaelispor takımının kent merkezinde şampiyonluk turu attığı esnada İzmit Belediyesi Belsa binasında meşale gösterisi yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kocaelispor'un şampiyon ilan edilmesi tüm kenti sevince boğarken, Kocaelispor takımının kent merkezinde şampiyonluk turu attığı esnada İzmit Belediyesi Belsa binasında meşale gösterisi yaşandı.

Kocaelispor'un şampiyon olması tüm kenti sevince boğarken; Kocaelispor takımı şampiyonluğu kent merkezinde kutladı. Takımın kent merkezinde şampiyonluk turu attığı esnada İzmit Belediyesi Belsa hizmet binasından yükselen yeşil meşale alevleri şampiyonluk kutlamasına renk kattı. Futbolcuların İzmit Belediyesi önünden geçtiği esnada yanan meşaleler Belsa hizmet binasını adeta yeşil bir alev topuna çevirdi. Futbolcular ve taraftarlar Belsa'daki meşale gösterisini telefonlarıyla kayda alırken, Belsa önünde şampiyonluk heyecanı doruğa ulaştı. Başkan Hürriyet'in bu kutlama sürprizi, caddeleri dolduran taraftarlardan büyük alkış aldı. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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