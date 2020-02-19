Belsinspor'da 2 puan üzüntüsü - Son Dakika
Son Dakika Spor Belsinspor'da 2 puan üzüntüsü - Son Dakika Spor

Belsinspor'da 2 puan üzüntüsü

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Belsinspor, Kocasinan Şimşekspor karşısında kaybedilen 2 puanın üzüntüsünü yaşıyor.

Belsinspor'da 2 puan üzüntüsü, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Belsinspor, Kocasinan Şimşekspor karşısında kaybedilen 2 puanın üzüntüsünü yaşıyor.


Kayseri Süper Amatör Küme'de 43 puanla zirvede yer alan Belsinspor ligin 18.haftasında oynadığı maçta Kocasinan Şimşekspor ile 1-1 berabere kaldı. 1 puana razı olan Mavi-Beyazlılar, kalan haftalarda hata yapmayarak ve mutlu sona ulaşmak istiyor. Kocasinan Şimşekspor maçında kaybedilen 2 puanı ligin 19. haftasında Pazar günü oynayacağı Trend Gayrimenkulspor'u yenerek telafi etmek isteyen Belsinspor hazırlıklarını 3 puan üzerine sürdürüyor.


Mavi - beyazlılar kalan son 8 haftada Trend Gayrimenkulspor, Kayseri Demirspor, Özvatan Gençlikspor, Talas Anayurtspor, Hacılar Erciyesspor, Kayseri Şekerspor, Buğdaylıspor ve Develispor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Setenay Cankat ile Göktuğhan Argın arasında gergin anlar! Canlı yayından kovdu Ali Koç: Kulübüm ve şahsım siyasete girmedi, girmeyecek Ali Koç: Mustafa Cengiz ile canlı yayına çıkmaya hazırız

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 18:57:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belsinspor'da 2 puan üzüntüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]