Son Dakika Haberleri: Belsinspor'da 2 Takviye

Belsinspor'da 2 Takviye

33 dakika önce

Kayseri Amatör Küme takımlarından Esen Makina Belsinspor 1 kaleci ve 1 orta saha oyuncusu takviyesi yaptı.

Belsinspor'da 2 Takviye, System.String[]
Kayseri Amatör Küme takımlarından Esen Makina Belsinspor 1 kaleci ve 1 orta saha oyuncusu takviyesi yaptı.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makine Belsinspor devre arası transfer döneminde kadrosuna son olarak Sarayönü Belediyespor'da forma giyen kaleci Ali Özkan ve Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A Grubu takımlarından Trabzon 3861 Spor'dan orta saha oyuncusu Cemil Kartal'ı kadrosuna kattı. Her konuda anlaşmaya vardığı iki oyuncunun da lisansı dün itibari ile çıkarak takımlara çalışmalara başladılar.

Ligin ilk yarısının tamamlanmasının ardından 3-4 oyuncusu ile yollarını ayıran Mavi-Beyazlılar, takımdan ayrılan oyuncuların yerlerini tek tek doldurmaya başladı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:03 Kaynak: İHA

Sarayönü, Kartal, Kayseri, Spor
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