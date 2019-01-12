Belsinspor'da 2 Takviye
33 dakika önce
Kayseri Amatör Küme takımlarından Esen Makina Belsinspor 1 kaleci ve 1 orta saha oyuncusu takviyesi yaptı.
Kayseri
Amatör Küme takımlarından Esen Makina Belsinspor 1 kaleci ve 1 orta saha oyuncusu takviyesi yaptı.
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makine Belsinspor devre arası transfer döneminde kadrosuna son olarak Sarayönü
Belediyespor'da forma giyen kaleci Ali Özkan
ve Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A Grubu takımlarından Trabzon
3861 Spor'dan orta saha oyuncusu Cemil Kartal
'ı kadrosuna kattı. Her konuda anlaşmaya vardığı iki oyuncunun da lisansı dün itibari ile çıkarak takımlara çalışmalara başladılar.
Ligin ilk yarısının tamamlanmasının ardından 3-4 oyuncusu ile yollarını ayıran Mavi-Beyazlılar, takımdan ayrılan oyuncuların yerlerini tek tek doldurmaya başladı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:03 Kaynak: İHA
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