Belsinspor tepkili - Son Dakika
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Belsinspor tepkili

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Belsinspor, haklarının yendiği gerekçesi ile isyan etti.

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Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Belsinspor, haklarının yendiği gerekçesi ile isyan etti.


Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin zayıf takımlarından Özvatan karşısında 3-0'lık yenilgi alan Belsinspor'da hem üzüntü hem öfke hakim. Belsinspor Kulüp Başkanı Serdar Gökhan Esen, son 4-5 sezondur lobisi olan takımların kollandığını ifade ederek, "Bizler gençlik kulüpleri olarak her sezon büyük emekler ve fedakarlıklar yapıyoruz. Sadece işimiz olan futbol oynamak isterken karşımıza çıkan sorunları engelleri bir türlü aşamıyoruz. Bizim amacımız gençliğe ve Türk sporuna hizmet etmek. Kavga etmek veya farklı şeyler yapma gibi bir şeyimiz yok, olamaz da. Ama genel anlamla da bakıyorum lobisi olan takımlar kollanıyor. Her sene farklı takımlar kollanıyor ve bizim emeklerimiz çalınıyor" dedi.


Başkan Esen, "Biz kimseden destek istemiyoruz. Herkes çıksın sahada işini yapsın. Futbolcu futbolculuğunu, hakem hakemliğine, antrenör antrenörlüğünü ve başkan başkanlığını yapsın. Madem öyle bir şey varsa çıkın söyleyin gençlik kulüpleri maddi ve manevi anlamda yatırım yapmasın. Özellikle ligin sonu yaklaştıkça 1 günde 1 hakem 2 maç yönetmesin. İnsanlar emek veriyor, emekleri zayi olmasın" dedi.


Belsinspor Kulüp Başkanı Serdar Gökhan Esen, "Son olarak yaşanan olaylar artık bardağı fazlası ile taşırdı. Yenersin, yenilirsin veya berabere kalırsın bunlar futbolun içerisinde olan şeyler. Ancak, masa başında veya farklı şekilde algı yapılacaksa biz yokuz. Takımı ligden çekme konusunda yapacağımız toplantı sonrası karar vereceğiz. Bu şekilde devam edecekse biz takımı çekelim. Şampiyonun zaten belli olduğu ligde bizler gibi gençlik kulüpleri ne için mücadele edecek. Buna hiç gerek yok. Herkes işine gücüne baksın" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

Serdar Gökhan, Özvatan, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:13 Kaynak: İHA
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