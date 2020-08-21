BELTAŞ'tan Çorumspor FK'ya büyük destek - Son Dakika

BELTAŞ'tan Çorumspor FK'ya büyük destek

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; Çorumspor FK Başkanı Fatih Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Çorum kamuoyunun merakla beklediği müjdeyi verdi.

BELTAŞ'tan Çorumspor FK'ya büyük destek, System.String[]

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; Çorumspor FK Başkanı Fatih Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Çorum kamuoyunun merakla beklediği müjdeyi verdi. Belediye Başkanı Aşgın, anlaşma gereği BELTAŞ'ın Çorumspor FK'ya 1 milyon 750 bin TL'lik sponsorluk desteği vereceğini açıkladı.

Çorum Belediyesi'nin şirketi olan BELTAŞ A.Ş. ile yapılan sponsorluk anlaşmasının Çorumspor FK ve Çorumspor camiasına hayırlı olması temennisinde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çorumspor bizim göz bebeğimiz, ortak sevdamız olan kurumlarımızdan biri. Özellikle belediye başkanlığımız döneminde Çorumspor hep mutluluklarla anıldı. Çorumspor FK başkanımız bizlere taleplerini iletti. Kulübün korona virüs tedbirleri nedeniyle anlaşmanın erkene çekilmesi yönünde isteği oldu. Biz de değerlendirdik ve anlaşmamızı gerçekleştirdik. Yaptığımız anlaşmamız hayırlı olsun" dedi.

Kendilerinin samimi olarak Çorum'u ve Çorum'un tüm değerlerini sevdiklerini ifade eden Başkan Aşgın, "Çorumspor FK, şehrimizin en önemli değerlerinden biridir. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Çorumspor FK'nın arkasında yol yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Çorumspor FK, daha kurumsal olmalı"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sponsorluk anlaşması öncesi yapılan basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Çorumspor'un her şeyiyle hukuki zemininin, altyapısının oluşturulması ve daha kurumsal hale gelmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Aşgın, "Çorumspor FK'nın kişilere bağlı olmayan bir yapıya kavuşması gerekiyor. Göreve geldiğimiz günden beri bu konuları zaman zaman dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Çorumspor FK'ye her alanda sahip çıktıklarını ifade eden Başkan Aşgın, "Takımımıza çok güzel ve modern bir tesis kazandırdık. Çorum'a, Çorum halkına ve Çorumspor FK'ya yakışan, Süper Lig'de ve 1. Lig'deki bazı kulüplerde bile olmayan niteliklerde güzel bir tesis. Geçtiğimiz günlerde tesisimizin ihalesini yaptık ve bu tesis resmi olarak Çorumspor FK'nın hizmetinde. Karşılıklı iyi niyet ve hukuki altyapı ile bu muhteşem tesisimizi Çorumspor FK'ye kiralamış durumdayız. İnşallah bu tesislerde nice şampiyonluklar kazanacağız" diye konuştu.

Kulüp Başkanın'dan teşekkür

Çorumspor FK Başkanı Fatih Özcan, kendilerine her zaman destek olan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.

"Bu taşın altına hep birlikte elimizi koyuyoruz" diyen Fatih Özcan, "Başkanımıza 'Ben elimi taşın altına koyuyorum ama benim de gücüm bu kadar, bunun üstesinden birlikte gelelim' dediğimde her zaman bizim yanımızda yer aldı. Bizlere çok destek olundu. Bu destekle birlikte hiçbir esnafa borcumuz yok, hiçbir oyuncumuza borcumuz yok. Verdiğiniz tüm destekleriniz için teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın, Fatih Özcan, Çorumspor, Çorum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 18:52

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BELTAŞ'tan Çorumspor FK'ya büyük destek - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Fatih sondaj gemisinin flamasındaki sembol merak konusu oldu Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü "Negatif"e çekti Son Dakika: Inter'i 3-2 mağlup eden Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez mutlu sona ulaştı Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yla 2 yıllık anlaşma sağladı Kaza yapan arkadaşının başında "Ölme" diye feryat eden genç, yürek dağladı Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı Galatasaray, Real Madrid'in yıldızı James Rodriguez'in menajeriyle görüştü AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Barcelona, eski oyuncusu Henrik Larsson'u teknik ekibe dahil etti İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı         
18:05
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı         
17:59
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi         
17:40
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık         
17:31
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu         
17:29
İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş         
16:50
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti         
15:48
Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti         
15:23
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu         
15:16
Pres makinesine başını sokarak intihar etti Pres makinesine başını sokarak intihar etti         
14:31
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu         
14:28
Netflix tepki çeken Cuties filminin afişi için özür diledi Netflix tepki çeken Cuties filminin afişi için özür diledi         
14:28
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı         
13:16
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi         
12:52
Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu         
11:58
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı         
11:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı         
10:41
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm         
10:28
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu         
10:15
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü         
10:12
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu         
09:53
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı         
09:38
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları         
09:22
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı         
09:14
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu         
08:54
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü         
08:23
Sağanak yağmura teslim olan İstanbul için Meteorolojiden uyarı geldi Sağanak yağmura teslim olan İstanbul için Meteorolojiden uyarı geldi         
07:53
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi         
06:21
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı         
03:29
Avusturalya'da altın arayan iki arkadaş, birkaç saat içinde 3,5 kilogram ağırlığında altın buldu Avusturalya'da altın arayan iki arkadaş, birkaç saat içinde 3,5 kilogram ağırlığında altın buldu         
01:32
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2020 01:41:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BELTAŞ'tan Çorumspor FK'ya büyük destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei