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BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda - Son Dakika

BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda

15.06.2021 17:00
BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda, System.String[]

İstanbul'daki hastane kantinlerinin uzun süredir kapalı olma sebebiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandığı öğrenildi. Gelişmelere göre; İBB şirketi BELTUR'un 2013 yılından bu yana işlettiği kamu hastanelerindeki kantinlerin 42'sinin Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmelerini yenilememesi nedeniyle kapalı şekilde duruyor. Öte yandan aralık ayı sonuna kadar ise kalan 13 kantinin kapatılacağı ortaya çıktı.

İstanbul'da İBB'nin iştiraki olan BELTUR'a ait hastaneye kantinlerinin uzun süreden beri kapalı olma nedenine ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Buna göre İBB'nin55 hastanede bulunan kantin hizmetlerinin 42'si, Sağlık Bakanlığı'nın yeni dönemde sözleşme onaylamaması nedeniyle kapanmak zorunda kaldı.

İSTANBUL'UN GÖZDE HASTANELERİNDE KANTİNLER KAPALI

İstanbul'da kamuya bağlı aralarında Bakırköy Sadi Konuk, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma, Bağcılar Devlet gibi pek çok hastanenin kantininin yaklaşık 6 aydır kapalı olduğu öğrenildi.

Yüz yüze yapılan görüşmelerde alınan sözlü mutabakatlara istinaden sözleşmesi biten noktalarda bir süre daha hizmet verilmeye devam edildi.

BELTUR'A YÜKLÜ MİKTARDA CEZA

2020 yılının mart ayına gelindiğinde pandemi süreci başladı. BELTUR, salgın döneminde olunması nedeniyle kesintisiz hizmet verilmesi yönünde karar aldı ve hastane kantinlerini işletmeye devam etti.

Ancak bu dönemde sözleşmelerden kaynaklanan cezai şart hükümlerinin merkezi idare tarafından uygulanmaya başlandığı ve BELTUR'a 52 milyon TL tutarındaki ceza kesildiği öğrenildi. BELTUR da 2020 yılının aralık ayı itibari ile sözleşmesi dolan kantinleri boşaltmak zorunda kaldı.

2022'YA KADAR TÜM KANTİNLER BOŞALTILMIŞ OLACAK

2021 yılında da sözleşmesi biten noktalarda BELTUR hizmetine son verdi. Sözleşme süresi dolduğu için önümüzdeki temmuz ayında Tuzla Devlet Hastanesi, Kartal Koşuyolu Devlet Hastanesi ve Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde BELTUR kantinlerinin kapatılacağı öğrenildi.

Aralık ayında da Siyami Ersek Hastanesindeki kantinin kira sözleşmesinin dolması nedeniyle kapatılacağı kaydedildi.

BELTUR'un 15 Temmuz 2022'de de kalan ve hizmet verilen tüm noktaların tamamından çıkacağı öğrenildi. İBB şirketi BELTUR şu an 13 hastanede 21 noktada hizmet vermeye devam ediyor.

BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda

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Son Dakika Güncel BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda - Son Dakika


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