BELTUR Otel Büyükada İstanbulluların Hizmetine Girdi - Son Dakika
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BELTUR Otel Büyükada İstanbulluların Hizmetine Girdi

BELTUR Otel Büyükada İstanbulluların Hizmetine Girdi

11.07.2023 14:18

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, BELTUR Otel Büyükada'nın açılışını duyurdu. Daha önce Kartal Belediyesi'nin sosyal tesisi olarak kullanılan otel, İBB tarafından satın alınarak baştan aşağı yenilendi. Otel, 8 odası, deniz manzaralı restoranı, plajı, havuzu, spor alanları, SPA'sı, çocuk oyun alanı, amfi tiyatrosu, toplantı ve etkinlik salonu ile 12 ay boyunca hizmet verecek. Büyükada'ya ulaşım ise deniz yolculuğu veya tarifeli seferlerle sağlanabilir.

BELTUR Otel Büyükada, İstanbuluların hizmetine girdi. Ekrem İmamoğlu, tesisten kareleri paylaşarak halka müjdeyi verdi.

BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Daha önce Kartal Belediyesi'nin sosyal tesisi olarak kullanılan tesis, İBB tarafından satın alınan arazi ve üzerinde bulunan tek ve iki katlı yapılar, baştan aşağı yenilendi.

12 AY BOYUNCA HER GÜN 24 SAAT HİZMET VERECEK

8 odası bulunan otel, deniz manzaralı restoranı, snack barı, 800 metre uzunluğundaki plajı, havuzu, açık ve kapalı spor alanları, SPA'sı, çocuk oyun alanı, amfi tiyatrosu, organizasyon alanı, toplantı ve etkinlik salonu ile 12 ay boyunca her gün 24 saat hizmet verecek.

BELTUR OTEL BÜYÜKADA'YA NASIL GİDİLİR?

Büyükada'ya Bostancı'dan 40 dakika, Maltepe'den 20 dakika, Kadıköy'den ise 1 saat 10 dakika süren deniz yolculuğuyla ulaşılabilir. Ayrıca, Kabataş-Beşiktaş-Eminönü'nden kalkan tarifeli seferlerle 1 saat 40 dakika süren bir seyahat sonrası Büyükada'ya varılabilir. Büyükada merkezden BA-4 Maden İETT elektrikli araçlarıyla veya ada taksileriyle 10 dakikalık bir mesafe kat edilerek otele ulaşılabilir. Alternatif olarak, deniz taksi kullanarak doğrudan otel iskelesine ulaşmak da mümkün.

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Son Dakika Turizm BELTUR Otel Büyükada İstanbulluların Hizmetine Girdi - Son Dakika


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