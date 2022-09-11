BM Genel Sekreteri, Selden Etkilenen Pakistan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri, Selden Etkilenen Pakistan'ı Ziyaret Etti

11.09.2022 18:32
BM Genel Sekreteri, Selden Etkilenen Pakistan'ı Ziyaret Etti

BELUCİSTAN, 11 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres (soldan birinci, ikinci sırada) ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (sağdan ikinci, ikinci sırada) Pakistan'ın Belucistan eyaletinin selden etkilenen sakinlerini ziyaret etti, 10 Eylül 2022.

BELUCİSTAN, 11 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres (soldan birinci, ikinci sırada) ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (sağdan ikinci, ikinci sırada) Pakistan'ın Belucistan eyaletinin selden etkilenen sakinlerini ziyaret etti, 10 Eylül 2022. BM Genel Sekreteri, Cumartesi günü Pakistan Başbakanı'yla birlikte ülkenin güneyindeki Sind ve güneybatısındaki Belucistan eyaletlerinin selden etkilenen bölgelerine gitti. Guterres, Sind'de bulunan ve sellerden zarar gören UNESCO Dünya Mirası alanı Mohenjo Daro'nun yanısıra Sind ve Belucistan'da evlerinden olan insanlarla da biraraya geldi. Genel Sekreter, selin son durumu ile oluşan zararı havadan da kapsamlı bir şekilde gözlemledi. (Fotoğraf: Wang Huan/Xinhua)

BM Genel Sekreteri, Selden Etkilenen Pakistan'ı Ziyaret Etti

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri, Selden Etkilenen Pakistan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri, Selden Etkilenen Pakistan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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