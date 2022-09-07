Pakistan'ın Güneybatısında Çin'in Sel Mağdurları İçin Bağışladığı Çadırlar Kuruldu - Son Dakika
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Pakistan'ın Güneybatısında Çin'in Sel Mağdurları İçin Bağışladığı Çadırlar Kuruldu

07.09.2022 16:01
Pakistan'ın Güneybatısında Çin'in Sel Mağdurları İçin Bağışladığı Çadırlar Kuruldu

Belucistan Eyaleti Afet Yönetimi Kurumu Direktörü Faisal Naseem, çadırlara acil olarak ihtiyaç bulunduğunu ve çadırların çoğunlukla sellerin yerinden ettiği insanlar tarafından kullanıldığını, aynı zamanda sahra hastanesi görevi gördüğünü ve kurtarma çalışanları tarafından konaklama...

Belucistan Eyaleti Afet Yönetimi Kurumu Direktörü Faisal Naseem, çadırlara acil olarak ihtiyaç bulunduğunu ve çadırların çoğunlukla sellerin yerinden ettiği insanlar tarafından kullanıldığını, aynı zamanda sahra hastanesi görevi gördüğünü ve kurtarma çalışanları tarafından konaklama için kullanıldığını söyledi.

İSLAMABAD, 6 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'da yerel bir yetkili, Çin tarafından Pakistan'a sel yardımı olarak bağışlanan çadırların ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde kurulduğunu açıkladı. Belucistan Eyaleti Afet Yönetimi Kurumu Direktörü Faisal Naseem, bazı çadırların birkaç gün önce eyaletin Caferabad bölgesindeki Usta Mohammad alanında kurulduğunu söyledi. Naseem, çadırların çoğunlukla sellerin yerinden ettiği insanlar tarafından kullanıldığını, aynı zamanda sahra hastanesi görevi gördüğünü ve kurtarma çalışanları tarafından konaklama için kullanıldığını söyledi. Naseem, sellerin ardından ağır hayat koşullarından dolayı komşu Sind eyaletinden yaklaşık 150.000 yerinden olmuş insanın eyalete gelmesinden dolayı Belucistan'daki yardım çalışmaları için söz konusu çadırlara acil olarak ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Pakistan'ın Güneybatısında Çin'in Sel Mağdurları İçin Bağışladığı Çadırlar Kuruldu

Helikopterden çekilmiş fotoğrafta, Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde sel suları altında kalan Caferabad bölgesi havadan görülüyor, 3 Eylül 2022. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Pakistanlı yetkili, 1.500 çadırın kısa süre önce Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu tarafından Belucistan'a sağlandığını söyledi. Naseem, söz konusu 1.500 çadırın Çin hükümetinin Pakistan'daki sel mağdurları için bağışladığı 3.000 çadır arasında bulunduğunu söyledi. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu Pazartesi günü, Belucistan'ın 32 bölgesindeki 9 milyondan fazla insanın seller ve şiddetli yağışların yol açtığı diğer felaketlerden etkilendiğini ve 7.000 kişinin barınaklarda kaldığını açıklamıştı.

Pakistan'ın Güneybatısında Çin'in Sel Mağdurları İçin Bağışladığı Çadırlar Kuruldu

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Belucistan Eyaleti, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'ın Güneybatısında Çin'in Sel Mağdurları İçin Bağışladığı Çadırlar Kuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'ın Güneybatısında Çin'in Sel Mağdurları İçin Bağışladığı Çadırlar Kuruldu - Son Dakika
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