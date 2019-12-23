Belvan kartla 1 yılda Van nüfusunun 10 katı yolcu taşındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belvan kartla 1 yılda Van nüfusunun 10 katı yolcu taşındı - Son Dakika

Belvan kartla 1 yılda Van nüfusunun 10 katı yolcu taşındı

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, Elektronik Ücret Toplama Sistemiyle (Belvan kart) 2019 yılında 10 milyon 856 bin 579 kişi taşıdı.

Belvan kartla 1 yılda Van nüfusunun 10 katı yolcu taşındı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, Elektronik Ücret Toplama Sistemiyle (Belvan kart) 2019 yılında 10 milyon 856 bin 579 kişi taşıdı.


Elektronik Ücret Toplama Sistemi ve akıllı duraklarla kent ulaşımına yeni bir soluk getiren Van Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada kalite ve konforu arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda halk otobüsleriyle ilgili dönüşüm çalışması başlatılırken, büyükşehir belediyesine ait otobüslerde ise WİFİ başta olmak üzere birçok yeniliğe imza atıldı.


Vatandaşlardan ilgi gören 'Elektronik Ücret Toplama Sistemi' (Belvan kart) uygulaması, 75 güzergahta 96 belediye otobüsü ve 104 halk otobüsünde hizmet veriyor. 2019 verilerine göre, Belvan kart ile bugün itibarıyla 10 milyon 856 bin 579 yolcu taşındı. Bu yolcuların yaklaşık 5 milyon 500 bini ücretsiz ve indirimli tarifelerden faydalandı.


Kent genelinde 6 akıllı dolum noktası ile 72 bayiden, 41 bin ücretsiz ve indirimli, 36 bin tam olmak üzere toplam 77 bin kart satışı yapıldı.


Öte yandan, Kasım 2017'den bu yana elden ücret toplayan halk otobüsleri için tanınan süre 1 Ocak 2020 itibarıyla sona eriyor. Bu tarihten itibaren elden ücret alma tamamen kaldırılırken, elden ücret aldığı tespit edilen halk otobüslerine ise cezai işlem uygulanacak. - VAN

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
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