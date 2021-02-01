Bem-Bir-Sen Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini kınadı - Son Dakika

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) İstanbul İl Başkanı Hasan Karakaş, Boğaziçi Üniversitesinde Kabe fotoğrafının yere serilmesini kınadı.

Karakaş, yaptığı yazılı açıklamada, sergilenen tavrın alçak bir saldırı olduğunu belirterek, İslam aleminin kıblesi olan Kabe-i Muazzama'nın üzerinden yapılan çirkin provokasyonu Bem-Bir-Sen İstanbul İl Başkanlığı olarak kınadıklarını ifade etti.

Bir yöneticinin beğenilmediği takdirde boykot edilebileceğini fakat bir rektörü bahane ederek İslam aleminin kıblesi olan Beytullah'a saldırının hiçbir izahının olmadığını vurgulayan Karakaş, "Bunun adı özgürlük değil, azgınlıktır, rezilliktir, sinsi bir provokasyondur. Öyle ki Kabe'ye ve İslami değerlerimize yapılan provokatif ve alçak saldırıyı Diyanet İşleri Başkanı açıklama yaparak kınayacak, Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul da, bu açıklamadan dolayı Ali Erbaş'ı kınayacak. Sendikacılık yaptığını zanneden Kurul, milli ve manevi değerlere saldırı konusunda seviye atladı." ifadelerini kullandı.