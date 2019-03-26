Son Dakika Haberleri: Bem-Bir-Sen'den Başkan İkiz'e Plaket

Bem-Bir-Sen'den Başkan İkiz'e Plaket

2 saat önce

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'e plaket verdi.

Bem-Bir-Sen'den Başkan İkiz'e Plaket, System.String[]
Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'e plaket verdi.

Gayretli, beraberindekilerle İkiz'i ziyaret etti.

İkiz, görev süresi boyunca ellinden geldiğince çalışanların yanında olduğunu belirterek, "Her ne kadar yapılan hizmetlerde bizim adımız geçse de asıl emek ve başarı çalışanlarımızın. Sizlere ve tüm çalışanlarımıza vermiş olduğu emek ve destekler için teşekkür ederim." dedi.

Gayretli de İkiz'in 15 yıldır ilçede önemli hizmetler yaptığı dile getirerek, "Bu süreçte Sayın Başkanımızı sendikal faaliyetlerde her zaman yanımızda gördük.Çalışanların kazanımları konusunda her zaman örnek çalışmalara Başkanımız ile birlikte imza attık. Kendisine sendikamız ve çalışanları adına teşekkür ederiz." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Gayretli, İkiz'e hizmetlerinden ötürü plaket sundu.

Gayretli, daha sonra Havza Belediyesi ve SASKİ'de çalışan sendika üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıya Cumhur İttifakı AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir de katılarak, seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:08 Kaynak: AA

Samsun, Havza, Güncel
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