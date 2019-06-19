Bem-Bir-Sen'den "Belediyelerde Sendikal Baskılar Raporu"

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Başkanı Levent Uslu, "Sendikal baskılar sonucu 7 bin Bem-Bir-Sen üyesi istifa ettirilmiştir.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Başkanı Levent Uslu, "Sendikal baskılar sonucu 7 bin Bem-Bir-Sen üyesi istifa ettirilmiştir. 100'e yakın üyemiz ve sendika yöneticimiz sürgün edildi. 55 sözleşmeli personelimizin sözleşmesi feshedildi, işten atıldı." dedi.

Bem-Bir-Sen tarafından Bayrampaşa'da bir otelde "Belediyelerde Sendikal Baskılar Raporu Takdimi ve Paneli" programı düzenlendi.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, konuşmasında, seçimlere bağlı iktidar değişikliğinden en çok yerel yönetimlerde çalışan memur ve işçilerin etkilendiğini söyledi.

Hak-İş'in Bolu'dan Ankara'ya yaptığı "Emek ve Adalet" yürüyüşünün bir haftadır devam ettiğini hatırlatan Uslu, bütün belediyelerde eylemler yaparak işçilere destek verdiklerini, her an eyleme hazır olduklarını dile getirdi.

Uslu, 31 Mart yerel yönetim seçimlerinde birçok belediye yönetiminin el değiştirdiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Milli iradenin tercihine saygı duymak vatandaş olarak hepimizin yükümlülüğüdür. Ancak seçim sonrası Bem-Bir-Sen'in yetkili olduğu belediyeler el değiştirince seçilen yeni belediye başkanları özellikle CHP VE HDP'li belediyeler başta olmak üzere Bem-Bir-Sen üyelerine ve yöneticilerine yönelik sendikal baskılar yapıldığını gördük. Üstelik propaganda sürecinde demokrasinin erdemlerinden bahsedenlerin, farklılıklara tahammülden bahsedenlerin hayat tarzı ve tercihlerinde baskı altında olduklarını söyleyenlerin bugün, intikam duygusuyla hareket ettiklerine üzülerek şahit oluyoruz. Emekçileri, ekmekleri ile sendikalar arasında tercihe zorlamak insanlık değildir. İnsanları emekleriyle tehdit etmek yasal olmadığı gibi utanç vericidir."

Seçimlerin üzerinden 80 gün geçtiğini hatırlatan Uslu, "Bu süreçte yoğun bir sendikal baskı dönemi yaşadık. Aldığımız bilgilere göre, sözleşmeli memurların sözleşmesini feshetmek, görevde olan müdürleri, daire başkanlarını görevlerinden almak ve yeni sürgünler başlatmak için 24 Haziran sabahını bekliyorlarmış. Seçimlerden sonra yaptıkları ilk iş vatandaşları sürmek. Bu sürdüğünüz kişiler de bir vatandaş, seçmen, bu milletin asıl unsurları." değerlendirmesini yaptı.

"Sendikal baskılar sonucu 7 üyemiz istifa ettirildi"

Uslu, bu süreçte üyelerin sendikadan istifaya zorlandığını, sürgün niteliğinde görev değişikliğine tabi tutulduğunu, sözleşmeli personellerin işten atıldığını, sendikalarını değiştirmeleri için mobbing, tehdit ve şantaj gibi insan onuruyla bağdaşmayan, hukuka aykırı uygulamalara maruz kaldıklarını söyledi.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Uslu, "Sendikal baskılar sonucu 7 bin Bem-Bir-Sen üyesi istifa ettirilmiştir. 1 Nisan sabahı operasyona başladılar. Arkadaşlarımız işbaşı yaptıklarında önlerinde istifa evrağı ve yandaş sendikanın üyelik formunu buldular. ya bunu imzalarsın ya da seni en şiddetli baskılara maruz bırakırız, süreriz. 100'e yakın üyemiz ve sendika yöneticimiz sürgün edildi. 55 sözleşmeli personelimizin sözleşmesi feshedildi, işten atıldı. Bu kadar haksızlık yaşanırken 'hak, hukuk, adalet' diyenlerin sessizliği ise bu konuda ne kadar samimi olduklarını göstermektedir. Meydanlarda 'Martın sonu bahar' diyenlerin ilk icraatı emekçinin yazını kışa çevirmek oldu. Barış güvercini maskesi takanların maskesi düştü, despotluklarını çok kısa sürede yeniden görmüş olduk." diye konuştu.

"Belediye başkanlarına bir çift sözünüz de mi yok?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında işçilerle ilgili yaptığı konuşmayı sinevizyondan gösteren Uslu, Kılıçdaroğlu'na şöyle seslendi:

"2,5 aydır onlarca eylem yaptık. Sesimizi hala duymadınız mı? Yazılı, görsel, sosyal medyada çok defa yer aldık. Biz belediye memurları olarak kendi hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz. Üyelerimize, belediye başkanlarınız baskı yapıyor. Bizim yanımızda kapı gibi durmazsanız da belediye başkanlarına bir çift sözünüz de mi yok? Bolu Belediye Başkanına, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanına ve İzmir Belediye Başkanına söyleyin, durdursunlar bu sürgünleri, baskınları. Antalya Büyükşehir, bin 500'e yakın istifa."

Bu süreçte meydanda olduklarını belirten Uslu, İstanbul, Ankara, Bilecik, Eskişehir, Antalya ve Tunceli'de yılmayacaklarını haykırdıklarını ve İçişleri Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunduklarını sözlerine ekledi.

"İşçi memur omuz omuza yürüyeceğiz"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da yıllarca emek ve emekçiyi sermaye edenlerin gelinen noktada emekçinin celladı, emeğin düşmanı olduklarını ifade etti.

Yalçın, "Belediyelerde çalışanlar kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki 'Esas baskı, zulüm, yıldırma, sürgün 23'ünden sonra gelecek. İstanbul'daki emekçiler bunu tartışıyor. Eğer 23'ünden sonra bu fragman uzun metrajlı filme dönüşürse İstanbul'da yaşanacak tartışmanın haddi hesabı olmaz." şeklinde konuştu.

"Emek ve Adalet" yürüyüşüne değinen Yalçın, "Yarın bu yürüyüşe Memur-Sen olarak biz de katılacağız. Emekçiler olarak 'işçi memur omuz omza' diyerek, beraber yürüyeceğiz." dedi.

Rapordan

"Belediyelerde Sendikal Baskılar Raporu"nda, 31 Mart seçimlerinden sonra siyasi partiler arasında el değiştiren belediyelerin sendikal hak ve özgürlüklere olumsuz etkilerinin olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sendikal baskılar nedeniyle Bem-Bir-Sen'in 7 bin kadar üyesi istifa ettirilmiş ve başka sendikalara üye olmaya zorlanmıştır. 100'e yakın sendika yöneticisi ve üyeleri sürgün niteliğinde görev değişikliğine muhatap olmuş, 55 sözleşmeli personel statüsünde çalışan üyenin ise sözleşmeleri feshedilerek, işten atılmıştır. Bu sendikal hak ihlallerine sadece belediye memurları değil, belediyelerde çalışan işçiler de maruz bırakılmıştır. Belediyelerde çalışan işçilerden Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası'na üye 742 işçi işten atılmış, 50 sendika üyesi sürgün edilmiş, 12 bin 500 sendika üyesi ise baskıyla istifa ettirilmiştir."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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