Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu Açıklaması - Son Dakika

El değiştiren belediyelerde bini aşkın sözleşmesi feshedilen işçinin bulunduğunu ifade eden Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, "Martın sonu bahar, hizmette sınır tanımayacağız diyerek gelenler zulümde sınır tanımıyor" dedi.



Büyükşehir Belediyesi ile sosyal denge sözleşmesinin imzalanması için Bursa'ya gelen Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, el değiştiren belediyelerdeki işçi kıyımlarına dikkat çereker, "Sadece işçi kıyımı değil, sözleşmeli personel kıyımı ve memurlarla ilgili büyük bir kriz başladı. 31 Mart mahalli seçimleriyle el değiştiren belediyelerde orkestra şefini mezarlığa, tercümanı hayvan barınağına gönderen ve martın sonu bahar diyenlerin yaptığı icraat bunlar. Hizmette sınır tanımayacağız diye geliyorlar, ama zulümde sınır tanımadıklarını görüyoruz. İzmit Belediyesi, seçime girerken 'Gülümse İzmit' sloganıyla oy toplarken, şu an orada 95 çalışan işten çıkarılmış. Bugün el değiştiren belediyelerde bini aşkın sözleşmesi feshedilen kardeşlerimiz var. Seçim öncesi sordukları zaman 'Namus sözü, ben işçinin emeği ile uğraşmam. Kitabımda böyle bir şey yazmaz' diyen başkan, şu anda tam tersini yapmaktadır. Verdiği sözlerin hepsinin yalan olduğu ortaya çıkmakta" diye konuştu.



Bütün muhataplarla 2018 Ekim ayında görüştüklerini belirten Uslu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başka olmak üzere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve yetkililerle görüştük. 31 Marttan sonra el değiştirecek belediyelerde bu sıkıntılar yaşanacağını dile getirdik. Sözleşmeli personelin durumunu anlatan ve kadro talebimizi acilen istediğimizi belirttik. Hukuki alanda da mücadeleyi yapıyoruz. Sözleşmesi feshedilenlerle alakalı hemen hukukçularımız devreye giriyor. Ama öyle belediye başkanları var ki, devlet memuru istemiyor. Kendisine itaat etmeyen, devletin kanunlarını yönetmeliklerini orada icra etmeye çalışan memurları kapı dışarı koyuyor. Belediye başkanlarının sendikacılık hülyalarını anlamıyorum. Koltuğa oturur oturmaz hatta oturmadan, Bem-Bir-Sen üyelerini, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı üyelerini zorla istifa ettirmeye çalışıyorlar. Yalova'dan Ardahan'a, Mudanya'dan Tunceli'ye sürgünler yapılıyor. Yani bunları kime yapıyorsunuz? Bu yaptığınız düşman değil. Düşman askeri değil. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve evlatları. Yaptığınız iş bu dünyada da, öbür dünyada sizi yakar" dedi.



Belediye başkanlarına milletin hizmet etmeleri ve şehri daha güzelleştirmeleri için oy verildiğini belirten Uslu, "Vatandaşa, çalışana, emekçiye, memura, sözleşmeli personele problem çıkarsınlar diye oy verilmedi. Biz bunların hesaplarını meydanlarda ve sosyal medyada sormaya devam edeceğiz. Bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Resmi Gazetede, yönetmeliklerde, genelgelerde sıkıntılarımızı gidereceğiz. Ancak bize destek olması gereken vatandaşın oy verdiği belediye başkanları bize cephe açmasın. Bizim zaten bu konularda hiç sıkıntımız yok. Biz mücadele ederiz. Haklının ve hakkın mücadelesini vermek için bu yola çıktık" şeklinde konuştu. - BURSA