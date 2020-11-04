Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Uslu'dan Büyükşehir Belediyesine ziyaret - Son Dakika

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Levent Uslu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bem-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Karakaş ile birlikte Büyükkılıç'ı makamında ziyaret eden Uslu, Büyükkılıç ile istişarelerde bulundu.

Uslu, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar çalışanlarla, memurlarla ve emekçilerle dayanışma içerisinde olan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Bundan sonra daha güzel işleri birlikte, Kayseri'mize, Türkiye'mize hizmet edeceğimiz inancıyla Allah razı olsun diyorum. Bizi de kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç ise sendikanın nerede bir sıkıntı varsa onu paylaşmak için orada olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Onun için büyümenizi istiyoruz. Onun için sizi herkesin anlamasını, bu anlayışınıza sahip çıkmanızı istiyoruz. Bunu da sağlayacak olan bu çalışmayı yapacak kardeşlerimizin, örnek ve önder davranışları. O açıdan ben sağ duyulu sendikacılık anlayışı ile bir araya gelmiş bu güzide topluluğun Cenab-ı Allah huzurumuzu, birliğimizi bozmasın ve sayınızı da artırsın diye dua ve temennide bulunuyorum. Çünkü bazı değerlerin kaybedilince kıymeti anlaşılıyor. Allah kaybedenlerden eğlemesin."

Uslu, Büyükkılıç'a nostaljik radyo ve içerisinde Türk bayrağı olan bir çerçeve, Büyükkılıç ise Uslu'ya, Sarız el dokuma kilim ve çini işlemeli porselen tabak hediye etti.