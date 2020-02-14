Bem-Bir-Sen Havza'da istişare toplantısı düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bem-Bir-Sen Havza'da istişare toplantısı düzenledi - Son Dakika

Bem-Bir-Sen Havza'da istişare toplantısı düzenledi

6 saat önce

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şubesi tarafından Havza'da istişare toplantısı düzenledi.

Bem-Bir-Sen Havza'da istişare toplantısı düzenledi, System.String[]

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şubesi tarafından Havza'da istişare toplantısı düzenledi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, sendikal faaliyetleri önemsediklerini ve desteklediklerini söyledi.

Çalışma koşullarına sağlanacak katkının halka hizmet olarak döneceği bilincinde hareket ettiklerini anlatan Özdemir, "Halkla İlişkiler Müdürümüz Ömer Faruk Çöerkçioğlu'na bunca yıl sendika ile iyi ilişkilerimizde gösterdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ediyoruz. İş yeri temsilcisi olarak belirlediğiniz Hüdayi Baltacı kardeşimize de görevinde başarılar diliyorum." dedi.

Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli ise faaliyetleri hakkında sendika üyelerine bilgi verdi.

Bu yıl sendika olarak ramazan ayında iftar vermektense ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gıda yardım paketleri yaptıracaklarını belirten Gayretli, diğer hizmetleri ile ilgili bilgi aktardı.

Sözleşmeli çalışanların kadroya alınması için çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Gayretli, konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dosya sunduklarını kaydetti.

Programda, emekliye ayrılacak Bem-Bir-Sen Havza Belediyesi iş yeri temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, görevi Hüdai Baltacıya devretti.

Çörekçioğlu'na Özdemir ve Gayretli tarafından hizmetlerinden ötürü plaket verildi.

Sendika, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:30 Kaynak: AA
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