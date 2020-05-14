Bem-Bir-Sen Siirt Şubesinden ramazan yardımı - Son Dakika

Bem-Bir-Sen Siirt Şubesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 150 aileye destek verdi.

Şube Başkanı Mehmet Sabit Sevgili, yaptığı açıklamada, sendika olarak yıllardır geleneksel hale getirdikleri ramazan yardımlarını bu yıl da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Sevgili, "Üyelerimizin de desteğiyle ilimizde 150 aileye içerisinde temel gıda ihtiyaçlarının bulunduğu koli ve alışveriş çeki ulaştırdık. Allah'ın bize verdiği her nimette yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin hakkı vardır. Hakkı eda etmek de dinimizin emridir. Biz de bu hakkı hak sahiplerine teslim etmeye çalışıyoruz." dedi.