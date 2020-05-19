"Bem-Bir Sen Türkiye'nin yerli ve milli sendikasıdır" - Son Dakika

"Bem-Bir Sen Türkiye'nin yerli ve milli sendikasıdır"

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM BİR SEN) Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman yaptığı açıklamada, "Kaynaklarını bu ülkenin temeline harcayan, BEM BİR SEN ve Memur Sen bu ülkenin yerli ve milli sendikasıdır.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM BİR SEN) Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman yaptığı açıklamada, "Kaynaklarını bu ülkenin temeline harcayan, BEM BİR SEN ve Memur Sen bu ülkenin yerli ve milli sendikasıdır. Bem Bir Sen, bir ideolojinin ürünü olan bir sendika değil. Yalnızca insan odaklı bir sendikadır." dedi.


Memur-Sen konfederasyonuna bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Sendikası Bursa Şubesi Ramazan ayı vesilesi ve korona virüs salgını sebebiyle yardıma muhtaç ailelere gıda kolisi yardımında bulundu. Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman üyelerin haklarını koruma noktasında büyük emek harcadıklarını ifade etti.


3,5 milyon liralık yardım


BEM BİR SEN Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin en büyük STK'larından olan Memur Sen ve Bem Bir Sen, bu ülkenin yerli ve milli sendikasıdır. Kazanımlarını, bu ülkenin temeline harcına harcayarak katkı sunmaktadır. Memur Sen ve Bem Bir Sen 2 milyon lira bağışta yaparak. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek vermiştir. Ramazan ayı sebebiyle de 1,5 milyon liralık bir bütçeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere gıda kolilerinin oluşturulması ve dağıtılmasına imkan sağlamıştır. Bu hayrın parçası olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.


Türkiye'nin temel değerlerine sahip çıkma noktasında emek harcadıklarının altını çizen Başkan Ataman, "Bem Bir Sen Genel Başkanı Sayın Levent Uslu'nun teşkilatların olan çağrısına uyarak, şubemizin imkanları dahilinde, yetkili olduğumuz belediyelerin sosyal hizmetler birimleriyle müşterek olarak Bursa'da ihtiyaç sahiplerine gıda kolilerini ulaştırdık. Memur Sen ve Bem Bir Sen'in bilincinde olan üyelerimiz aynı zaman bu yapılan kampanyaları canı gönülden desteklemektedirler. Amacımız korona salgınından dolayı mağdur olan ihtiyaç sahiplerine bir nebzede olsa can suyu olmaktır. Devletimizin başarıyla yürüttüğü bu sürece hem bir sendika hem de sivil toplum kuruluşu olan Bem Bir Sen'in Bursa şubesi olarak böyle bir hayrın parçası olmaktan gurur duyuyoruz."


"Yerli ve milli hareket ediyoruz"


Bem Bir Sen Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman yaptığı açıklamada islam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti ve şöyle devam etti, "Memur Sen ve Bem Bir Sen'in kuruluş amacı ve prensibi insan odaklı bir sendika olmaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vurgu yaptığı yerli ve millilik konusunda sendikal alanda da yerli ve milli olmak gereklidir. Memur-Sen ve Bem Bir-Sen olarak yerli ve milli kaygılarla hareket ediyoruz." dedi.


Türkiye'den Afrika'ya kadar yardım


MEMUR SEN ve BEM BİR SEN'in bu ülkenin yerli ve milli sendikası olduğuna vurgu yapan Ataman, "Türkiye'nin kaynaklarını, bu ülkenin temeline harcına harcayarak katkı sunmaya devam etmektedir. BEM BİR SEN, insan odaklı, dünyadaki diğer mazlum ve ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını ulaştıran büyük bir sivil toplum kuruludur. BEM BİR SEN Teşkilatları, Afrika'da onlarca su kuyusu açmış, yetimhaneler yaptırmış bir sendikadır. Dünyada insan odaklı olan, devletimiz ile pozitif korelasyonda hareket eden ve uyum içinde hizmet eden bir sendikadır. Bizler aynı zamanda sendikacılık görevlerimizi haklarımızı sonuna kadar arayarak ama aynı zamanda bu ülkenin yerli ve milli politikalarına aynı zamanda da varoluşsal sebeplerine katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.


Virüs pandemisi sonrası festival yapılacak


Korona virüs salgını sonrasın hayatın normale dönmesinin ardından BEM BİR SEN ailesine festival sözü veren Başkan Ataman, " Hayatımız normale döndüğünde, BEM BİR SEN ailesi ile birlikte piknik şöleni yapmayı planlıyoruz. Ses sanatçıları ve çeşitli organizasyonların olması için festival tadında bir etkinliğe hepimizin ihtiyacı var" dedi. Kültür gezilerimizi de bu süreçten sonra başlatacağız. Genel Merkezimiz başta olmak üzere üyelerimizin kendi alanlarında mesleki eğitim çalışmalarını gerçekleştireceğiz.


Bursa'da 14 belediyede her geçen gün artan üye sayısıyla şu anda 3 bin 500 üyesiyle, çalışanların haklarına korumaya devam ettiklerini aktaran Ataman görev sürecini şöyle özetledi' "Salgın sürecinden önce de önemli bir yerel seçimi geride bıraktık. Seçimlerde sonra toplu sözleşme dönemleri geçti. 14 belediyede sosyal denge sözleşmelerini imzaladık. Sürgün edilen ve haksızlığa uğrayan üyelerimiz ile ilgili hukuk mücadelesi vererek sıkıntıları giderdik. Memurların yemek edindirme kanununun mevzuatında yapılan değişiklikten dolayı sıkıntılar oldu. Bunlar için çalışmalar yaptık. 1 Ocak 2020 itibariyle 5. Dönem toplu sözleşme hayata geçti. Rahat bir nefes alamadan küresel pandemi ortaya çıktı. BEM BİR SEN Bursa Şube Başkanlığı olarak, Bursalılara gıda yardımında bulunduk. Üyelerimiz hoş bir tebessümü için de Ramazan Bayramı için hediye paketlerini teslim ettik."


"İnsan odaklı çalışıyoruz"


Bem Bir Sen hakkında detaylı bilgiler veren Ataman "Bem Bir Sen, bir ideolojinin ürünü olan bir sendika değil. Yalnızca insan odaklı bir sendikadır. Bu konuda Genel Başkanımız Levent Uslu'nun da talimatı vardır. Üyemiz olsun olmasın bütün yardım isteyen, yardım talep eden kamu çalışanlarının sıkıntısı derdi giderilmesi için ilgilenilecektir talimatına istinaden bu şekilde daha hassas hareket edilmektedir. Kazandığımız davalar ortadadır. Sözleşmeli memurlarımız birçok sıkıntı ve zulüm görmektedir. 31 Mart seçimlerinden sonra sözleşmeli memurlarımız işlerinden edilmiştir. Bunlar için Türkiye'de şuan bir realite var. Genel Başkanımız Sayın Levent Uslu, Türkiye'de bu meseleleri dile getiren, haykıran, mücadele eden, mağduriyetin giderilmesi için her türlü çalışmayı gerçekleştiren tek sendika genel başkanıdır" dedi. - BURSA

Memur Sen, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 02:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Bem-Bir Sen Türkiye'nin yerli ve milli sendikasıdır' - Son Dakika

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