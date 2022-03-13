Bembeyaz kar yağışı altında, simsiyah TÜPRAŞ dumanı - Son Dakika
Üye Girişi

Bembeyaz kar yağışı altında, simsiyah TÜPRAŞ dumanı

13.03.2022 16:04

Bembeyaz kar yağışı altında, simsiyah TÜPRAŞ dumanı TÜPRAŞ'ın bacasından çıkan dumanlar, körfezin üstünü simsiyah yaptı Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş Kocaeli tesisinin bacasından gökyüzüne simsiyah duman yükseldi.

Bembeyaz kar yağışı altında, simsiyah TÜPRAŞ dumanı

TÜPRAŞ'ın bacasından çıkan dumanlar, körfezin üstünü simsiyah yaptı

KOCAELİ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş Kocaeli tesisinin bacasından gökyüzüne simsiyah duman yükseldi. Bir tarafta bembeyaz kar yağışı yaşanırken, diğer tarafta TÜPRAŞ'ın bacasından körfezin üzerine siyah dumanlar bırakıldı.

TÜPRAŞ'ın Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan tesisinin bacasından çıkan siyah dumanlar herkesi tedirgin etti. Yoğun kar yağışının yaşandığı ve her yerin beyaza büründüğü saatlerde, TÜPRAŞ'ın bacasından siyah dumanlar yükseldi. Kararan gökyüzünü görenler şaşkınlık yaşadı.

Marmara'nın incisi olarak gösterilen Kocaeli körfezinin üzerinde TÜPRAŞ'ın bacasından çıkan simsiyah dumanları görenler o anları sosyal medyalarından paylaştı.

Bembeyaz kar yağışı altında, simsiyah TÜPRAŞ dumanı
Bembeyaz kar yağışı altında, simsiyah TÜPRAŞ dumanı
Bembeyaz kar yağışı altında, simsiyah TÜPRAŞ dumanı

YORUMLAR
500
Kocaeli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor Kocaeli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor Kardan sonra güneşli havanın tadını çıkardılar Kardan sonra güneşli havanın tadını çıkardılar

Türkiye Petrol Rafinerileri, Kocaeli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bembeyaz kar yağışı altında, simsiyah TÜPRAŞ dumanı - Son Dakika


Son Dakika
15:57 Son dakika! Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini bombaladı! Artık öyle bir şehir haritada yok
15:45 Tipiye yakalanan imam son çare olarak kıyafetlerini yaktı!
15:44 Cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelmişti! Cicişler'den Ceyda Ersoy sessizliğini bozdu
15:37 Lemina itiraf etti: Fatih Terim hayatımı tamamen değiştirdi
15:18 Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar
14:59 Galatasaray'ın kasası 3 günde dolacak!
14:59 Öğretmen canlı yayında cinsel içerikli görüntü açtı, öğrenciler buz kesti
14:57 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul ediyor! Öğle yemeğinde buluşan ikilinin masasında 3 önemli konu var
14:39 TOGG eksi 40 derecede testi geçti!
14:30 Ukrayna'da Türklerin sığındığı caminin bombalandığı iddiasına Bakan Çavuşoğlu son noktayı koydu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 16:09:31. #1.13#
SON DAKİKA: Bembeyaz kar yağışı altında, simsiyah TÜPRAŞ dumanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement