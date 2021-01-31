Bembeyaz örtüde süzülen Zamantı Irmağı'nın menderesleri kar altında göz kamaştırıyor - Son Dakika

Bembeyaz örtüde süzülen Zamantı Irmağı'nın menderesleri kar altında göz kamaştırıyor

Kayseri'deki Zamantı Irmağı'nın menderesleri, kar yağışı altında güzelliğiyle göz kamaştırıyor.

Kayseri'deki Zamantı Irmağı'nın menderesleri, kar yağışı altında güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Pınarbaşı ilçesinden doğan, Seyhan Nehri ve havzasını besleyen iki büyük koldan birisi olan Zamantı Irmağı, kar yağışı altında drone ile görüntülendi. Tomarza ilçesi Saçlı Mahallesi yakınında kar yağışının ardından oluşan bembeyaz örtüde süzülen mendereslerin oluşturduğu manzaralar, görenleri büyülüyor.

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